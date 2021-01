به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت اولین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی، سمینار مجازی «معرفی قهرمان ملی ایران، شهید قاسم سلیمانی» با حضور بیش از ۸۰ نفر از مخاطبان و علاقه‌مندان ژاپنی در این کشور برگزار شد. در ابتدای این نشست پس از معرفی برخی فعالیت‌ها، برنامه‌ها، نشریات و کتب رایزنی فرهنگی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن، ضمن تقدیر از رایزنی فرهنگی برای برگزاری این نشست و با تبریک فرارسیدن سال ۲۰۲۱ و آرزوی سلامتی و بهروزی برای ملت بزرگ ایران و ژاپن، سال ۲۰۲۰ را سالی پر از حوادث و اتفاقات مهم در سراسر دنیا به ویژه منطقه غرب آسیا دانست و گفت: به جرأت می‌توان گفت یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین وقایع در سال گذشته، ترور وحشیانه و ناجوانمردانه سپهبد شهید قاسم سلیمانی به دست رژیم تروریستی آمریکا در سحرگاه ۳ژانویه ۲۰۲۰ بود، شخصیتی که نقش اساسی در محور مقاومت و شکست داعش در منطقۀ عراق و سوریه ایفا کرد و این مسأله برای رژیم‌های تروریست پروری چون آمریکا، اسرائیل و ریاض (که از حامیان داعش بودند) قابل تحمل نبود و دست به ترور ایشان زدند.

مرتضی رحمانی موحد با تاکید بر این که شهید سلیمانی علاوه بر تسلط بر امور نظامی، در حوزه دیپلماسی هم فعال بود و برای کاهش تنش و گسترش دوستی‌ها در منطقه تلاش می‌کرد افزود: ایشان در سفر آخر خود به عراق که بنا به دعوت مقامات عراقی انجام شد قرار بود پاسخ نامه عربستان را از طریق دولت عراق به مقامات ریاض انتقال بدهد ولی رژیم تروریستی آمریکا با ترور ایشان و نقض حاکمیت عراق، اجازه نداد که تلاش‌های صلح آمیز این شهید به نتیجه برسد. علاوه بر مردم ایران، مردم کشورهای منطقه به خوبی با خدمات و جان فِشانی‌های شهید سلیمانی و یاران او در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی در منطقه غرب آسیا آشنا هستند و واکنش‌های آنها به ترور این سردار و شهید ابومهدی المهندس، نشانگر چنین امری است.

وی از یک سو حضور چند میلیونی مردم در تشییع پیکر شهید سلیمانی در شهرهای مختلف ایران و عراق، عزاداری‌های میلیونی در کشورهای منطقه و تِرِند شدن هشتگ‌های مربوط به این شخصیت بزرگ در کشورهای مختلف از جمله عراق در سالگرد شهادت او را نشان دهنده جایگاه وی در قلوب مردم دانست و از سوی دیگر مُهر تأییدی بر غیرقانونی و تروریستی بودن اقدام رژیم تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن ایشان برشمرد و تاکید کرد: کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم، با سکوت خود در برابر اقدام تروریستی آمریکا، تداوم این گونه اقدامات تروریستی را تأیید می‌کنند. ادعای مبارزه با تروریسم از سوی این کشورها مانند ادعای دفاع آنها از حقوق بشر است و همانگونه که در خصوص ترور شهید سلیمانی کلامی به زبان نیاوردند در مقابل درد و رنج ملت ایران که به واسطۀ جنگ و تروریسم اقتصادی آمریکا ایجاد شده است، نیز زبان به کام گرفته و سکوت اختیار کرده‌اند.

سفیر ایران در ژاپن با اشاره به این که سازمان ملل هم به وظایف خود در قبال محکومیت و جلوگیری از تکرار این گونه اقدامات تروریستی عمل نکرده است، افزود: عدم عمل به وظایف از سوی سازمان ملل به عنوان نمایندۀ جامعۀ بین المللی و برخی از کشورهای عضو آن، با اختیار سکوت در مقابل چنین عمل غیرقانونی و ضد حقوق بشری موجب شد که تقریباً یک سال پس از ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی، شاهد ترور وحشیانه دانشمند ایرانی دکتر محسن فخری زاده باشیم.

رحمانی موحد اضافه کرد: این گونه نباید فکر کرد که با گذشت زمان موضوع به فراموشی سپرده خواهد شد بلکه همه باید بدانند که دولت ایران به نمایندگی از مردم این کشور و منطقه و برای جلوگیری از پایمال شدن خون این شهید و یارانش، پیگیر سپرده شدن جنایتکاران به دست عدالت بوده و خواهد بود و از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. ما فراموش نمی‌کنیم و نخواهیم بخشید و در همین رابطه شایسته است کارگروهی متشکل از متخصصان حقوقی، بین المللی و رسانه‌ای برای استیفای حقوق مردم مظلوم منطقه در نزد محاکم بین المللی ایجاد و فعال گردد.

وی در پایان با آرزوی تعالی روح سردار سرافراز شهید سلیمانی و یارانش تاکید کرد: فقدان شهید عزیر سلیمانی و همراهانش ضمن تقویت پیوندهای دوستی و الفت میان مردم مسلمان منطقه، مسیر مبارزه با تروریسم را متوقف نخواهد کرد و شاهد شکوفایی و حضور سلیمانی‌های دیگری بوده که پرچم مبارزه او را برداشته و در این مسیر به پیش خواهند رفت.

در بخش دیگری از این برنامه رایزن فرهنگی سفارت ایران در ژاپن نیز به برخی از ویژگی‌های شخصیتی سردار سلیمانی پرداخت و با تاکید بر این که ایشان فرماندهی شجاع، مبارزی نترس، اسطوره‌ای بی نظیر، قهرمانی ملی، شخصیتی فراملی، چهره‌ای محبوب، انسانی متواضع، پدری مهربان و الهام بخش برای ایران، منطقه و بسیاری از مردم جهان بود که ناجوانمردانه ترور و شهید شد و داغ دوری و فقدان او هرگز تمام نمی‌شود، گفت: از مهمترین ویژگی ایشان، از خودگذشتگی است و علاوه بر این که شخصیتی برجسته، هوشمند و بی نظیر در عرصه‌های نظامی و سیاسی حتی در نگاه دشمنان است، در عین حال از نگاه همه مردم و دوست داران او در منطقه و جهان، شخصیتی ایثارگر و فداکار نیز هست که جان خود را برای ایجاد امنیت، ثبات، آرامش و از بین بردن تروریسم فدا کرد و به درستی باید او را «سپهبد سلیمانی، سردار بزرگ و چهره بین المللی مبارزه با تروریسم در عرصه جهانی» دانست و این محبوبیت را می‌توان در بدرقه پیکر او و برگزاری مراسم‌های ویژه و میلیونی در ایران، عراق و دیگر نقاط مختلف دنیا مشاهده کرد.

دیوسالار جنبه‌های دیگر شخصیتی او را تواضع، اخلاق مداری، دور بودن از هرگونه غرور، نوع دوستی، حمایت از مظلوم چه ایرانی و چه غیر ایرانی و… دانست و تاکید کرد: از ویژگی‌های منحصر به فرد او این که همیشه خودش به عنوان فرمانده اصلی، جلوتر از سربازانش در خط مقدم جبهه حضور داشت و نه این که در جای امن و دور از میدان مبارزه بنشیند و فرمان بدهد بلکه همواره پیشگام بوده است.

حجت الاسلام ابراهیم ساوادا اسلام شناس و مترجم ژاپنی قرآن کریم، سخنران دیگر این برنامه بود که گفت: یک سال از ترور آمریکا و شهادت سردار سلیمانی گذشت و بیشتر مردم ژاپن در خصوص داعش اطلاعاتی داشتند و می‌دانستند که این گروه تروریستی است اما متوجه نبودند که چقدر خطرناک، جنایت کار و ظالم بوده‌اند و خوشبختانه مواجهه‌ای هم با اقدامات تروریستی آنان نداشتند اما مردم منطقه خاورمیانه در کنار اقدامات تروریستی داعش زندگی کردند و هنوز هم در وضعیت خطرناکی به سر می‌برند. از گذشته با وجود طالبان و القاعده، حمله صدام به ایران و جنگ تحمیلی ۸ ساله، ائتلاف آمریکایی‌ها برای سرنگونی حکومت صدام، تأسیس داعش و… همواره این منطقه بی ثبات و ناامن بوده که البته اخبار واقعی این وضعیت در رسانه‌ها به ویژه غربی به صورت غیر واقعی منعکس می‌شود و رسانه‌های ژاپنی هم کمتر توجه دارند.

وی افزود: سردار سلیمانی گروه‌های متنوع مقاومت علیه داعش را هماهنگ کرد و به عنوان رهبر آنان فعالیت کرد و موفق شد تا در جنگ علیه داعش به پیروزی دست یابد اما در رسانه‌ها از جمله در ژاپن به صورت غیر واقعی اعلام می‌کردند که آمریکایی‌ها داعش را از بین بردند در صورتی که این گونه نبود بلکه سردار سلیمانی، یارانش و مردم منطقه این کار را انجام دادند و نهایتاً به دلیل همین موفقیت‌ها، آمریکا بدون اجازه حکومت عراق در بغداد اقدام تروریستی علیه سردار سلیمانی انجام داد و ایشان را شهید کرد. بدون وجود این شهید امروز جهان می‌تواند با اقدامات تروریستی داعش مواجه شود و همه از جمله ژاپنی‌ها باید از اوضاع جدی و واقعیت منطقه خاورمیانه اطلاع داشته باشند تا همگی از فعالیت‌های شهید سپهبد سلیمانی تشکر کنیم.

سخنران دیگر این وبینار دکتر هیتوشی سوزوکی محقق و ایران شناس برجسته ژاپنی بود که ضمن تسلیت شهادت سردار سلیمانی گفت: در ابتدا باید شهادت ژنرال سلیمانی را از صمیم قلب تسلیت بگویم و همدلی و همدردی نمایم و خبر بسیار غم‌انگیزی بود و دولت آمریکا با توجیه امنیت سربازان آمریکایی و اعضای سفارت خود در عراق، ترور سردار را توجیه کردند که به هیچ عنوان قابل قبول نیست چرا که او برای مردم منطقه با داعش مبارزه می‌کرد.

وی که سخنان خود را در قالب پاورپوینت ارائه می‌کرد با نمایش دو پوستر ازترامپ با جمله «‌Sanctions are coming» و پاسخ سردار سلیمانی در پوستر دیگری مبنی بر این که من در مقابل تو ایستادگی می‌کنم «I will stand against ، به تلاش‌های او در مبارزه با تروریسم اشاره کرد و گفت: سردار سلیمانی استعداد و نبوغ فراوانی در فرماندهی داشت و در واقع یک استراتژیست بود و همه مردم ایران و منطقه می‌دانند که ایشان شخصیتی بی‌نظیر، متواضع و مهربان بود و همه این شخصیت برجسته را دوست داشتند.

سوزوکی با نمایش یک عکس از آلبوم عکس سردار سلیمانی که در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) در تهران خریداری کرده بود افزود: این مجموعه، تصاویر مبارزان انقلاب اسلامی را همچون امام خمینی، آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب را نشان می‌دهد و شماره ۱۷ سردار سلیمانی است و در این آلبوم، زندگی سردار سلیمانی از دوره جوانی تا امروز معرفی شده است.

وی به تحولات بین المللی و به ویژه آمریکا اشاره کرد و افزود: درباره اوضاع بین المللی به نظر می‌رسد که با آغاز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا امروز، این کشور با مشکلاتی مواجه شده است که یکی از مهم‌ترین عوامل آغاز آن «پیروزی انقلاب ایران» بود. در این انقلاب یک قهرمان، فرمانده و استراتژیست برجسته به نام قاسم سلیمانی در صحنه بین المللی وجود داشته است.

در بخش‌هایی از این برنامه نیز نماهنگی به زبان انگلیسی در خصوص شهید سلیمانی و همچنین تصاویری از نمایشگاه مجازی پخش شد.

رایزنی فرهنگی ایران در ژاپن پیش از این نیز علاوه بر تهیه نماهنگ‌ها و محتوای متنوع برای مخاطبان و علاقه‌مندان ژاپنی، نمایشگاه مجازی «سردار سلیمانی، چهره بین المللی مبارزه با تروریسم» را با بیش از ۱۱۰ قطعه عکس آماده سازی و ارائه کرد که در لینک https://b۲n.ir/۰۳۴۵۹۹ در پایگاه اطلاع رسانی رایزنی فرهنگی در دسترس قرار دارد.