به گزارش خبرنگار مهر، ۲۳ تا ۲۵ اسفند ماه زمان مصوب کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا برای برگزاری مسابقات انتخابی المپیک در این قاره است. با توجه به ادامه پاندمی کرونا و لزوم برگزاری این رقابت‌ها، کنفدراسیون آسیا دوحه قطر را به عنوان محل برگزاری دیدارها تعیین کرده است در حالی که پیش از این از تایلند به عنوان میزبان مسابقات نام برده می‌شد.

ایران با چهار بازیکن در هر دو بخش مردان و زنان در مسابقات تنیس روی میز گزینشی المپیک در قاره آسیا شرکت خواهد کرد.

ندا شهسواری و شیما صفایی در بخش بانوان همراه با نوشاد و نیما عالمیان در بخش مردان پینگ پنگ بازان اعزامی به این مسابقات هستند.

در جریان مسابقات گزینشی المپیک در قاره آسیا یک سهمیه برای آسیای میانه توزیع می‌شود و نمایندگان ایران در صورت کسب امتیاز لازم می‌توانند صاحب این سهمیه شوند.

قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان کشورهایی هستند که همراه با ایران برای دستیابی به تک سهمیه تنیس روی میز المپیک در هر یک از بخش‌های مردان و زنان آسیای میانه تلاش خواهند کرد.