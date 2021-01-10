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۲۱ دی ۱۳۹۹، ۱۲:۵۸

داوری بخش «سودای سیمرغ» جشنواره سی‌ونهم از ۲۲ دی آغاز می‌شود

داوری بخش «سودای سیمرغ» جشنواره سی‌ونهم از ۲۲ دی آغاز می‌شود

با پایان مهلت ارائه نسخه نهایی فیلم‌ها، داوری فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران از روز دوشنبه ۲۲ دی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، تا پایان روز گذشته شنبه ۲۰ دی بر اساس مهلت از پیش اعلام شده، نسخه نهایی بخش عمده‌ای از فیلم‌های واجد شرایط شرکت در سی و نهمین دوره جشنواره به دبیرخانه جشنواره ارائه شد.

کار هیأت داوران متشکل از محمد احسانی، ساره بیات، مرتضی پورصمدی، بهرام توکلی، نیما جاویدی، سیدجمال ساداتیان و مصطفی کیایی از صبح فردا دوشنبه ۲۲ دی آغاز خواهد شد.

دبیرخانه جشنواره اعلام کرد: تعدادی از فیلم‌های واجد شرایط شرکت در جشنواره سی و نهم با وجود آماده بودن، به دلیل حجم بالای ترافیک استودیوهای فنی موفق به تهیه نسخه DCP در مهلت مقرر نشدند و با مجوز دبیر جشنواره، به صاحبان این فیلم‌ها استثنائاً چند روز وقت داده شد تا بتوانند نسخه نهایی فیلم خود را به دبیرخانه جشنواره برسانند و فیلم‌شان در فهرست نمایش آثار برای داوران سی و نهمین جشنواره فیلم فجر قرار گیرد.

سی و نهمین جشنواره فیلم فجر همزمان با چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بهمن ۹۹ به دبیری سید محمدمهدی طباطبایی‌نژاد برگزار می‌شود.

کد مطلب 5118553
زهرا منصوری

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