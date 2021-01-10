برگزاری جشنواره معلمان هنرمند/۳ مدرسه شیراز در شمار ماندگاران

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد اسماعیلی صبح یکشنبه در نشستی خبری به اهداف برگزاری جشنواره یادشده اشاره کرد و گفت: جریان سازی و بسترسازی برای تولید و توسعه محتوای منطبق بر فرهنگ اسلامی، تقویت مبانی فکری، فرهنگی و هنری معلمان، ایجاد زمینه تحرک. پویایی، شادابی و نشاط بیشتر معلمان از طریق رقابت‌های سازنده و تعالی بخش، ایجاد فضای همدلی، هم افزایی، تعامل فرهنگی و اجتماعی و تبادل دانش و مهارت بین معلمان و... ازجمله هدف های این جشنواره است.

وی محورهای جشنواره را فرهنگی و هنری اعلام کرد و افزود: شاخه‌های این رویداد بر اساس آفرینش‌های ادبی، نقد ادبی و هنری، رسانه و فضای مجازی، هنرهای آوایی، هنرهای نمایشی و فیلم کوتاه، هنرهای تجسمی و رشته‌های جشنواره طی جدول‌های دو تا هشت ارائه شده است.

اسماعیلی لازم به ذکر دانست که موضوع جشنواره فوق آزاد است و در ۶ بخش، تولید محتوای آموزشی مبتنی بر برنامه درس ملی و محتوای کتاب‌های درسی از امتیاز ویژه ای برخوردار است.

به گفته مدیرکل آموزش و پرورش فارس، شرکت کنندگان معلمان کلیه دوره‌های تحصیلی شاغل در آموزش و پرورش شامل رسمی پیمانی، قراردادی، حق التدریس است.

وی با تاکید با تربیت معلم هنر در آموزش و پرورش فارس تصریح کرد: تمامی کارکنان و کارشناسان اداری، مدیران، معاونین، مربیان، مشاوران تربیتی تحصیلی و شغلی نیز شامل می‌شود.

اسماعیلی تصریح کرد: معلمان مدارس غیر دولتی که در سال جاری در مدارس غیر دولتی شاغلند می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند.

وی مهلت ارسال اثر به نخستین جشنواره فرهنگی هنری معلمان را تا ۱۰ اسفند ماه اعلام کرد و گفت: بررسی و داوری آثار در ۲ مرحله اسفندماه ۱۳۹۹ و فروردین ۱۴۰۰ است و اعلام نتایج و آئین پایانی اردیبهشت سال آینده خواهد بود.

کمبود شدید دبیر هنر داریم

وی در بخشی از این نشست خبری اعلام کرد: آخرین بار که دانشگاه تربیت معلم نیرو گرفت سال ۷۳ بود بدین خاطر کمبود شدید دبیر هنر داریم؛ بسیاری با رشته‌های دیگر آمدند و تبدیل وضعیت شدند اما کمبود.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس ادامه داد: بنا داریم فرهنگیانی که در این جشنواره برگزیده شدند مجوز دهیم که هنر تدریس کنند و به دنبال محورهای قانونی آن هستیم؛ یکی از دستاوردهای این جشنواره شناسایی معلمان هنرمند است.

به گفته اسماعیلی، حدود ۲۰ درصد فقط توانستیم تأمین کنیم البته این از هنرستان‌ها جداست آنها هنرآموز تخصصی دارند.

وی اضافه کرد: در متوسطه اول معلم نداریم در دوره ابتدایی هم معلم آموزش می بیند برای آموزش کلیت هنر نیاز اصلی در متوسطه اول است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس یکی از اهداف این جشنواره را شناسایی معلمان هنر دانست و گفت: گرچه در دوره ابتدایی خیلی قائل به معلم هنر نیستیم و بیشتر روی حوزه متوسطه متمرکز هستیم، اما پرداختن به آموزش هنر در اولویت‌های آموزش و پرورش است.

ایجاد موزه جزو مطالبات سند تحول است

اسماعیلی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره وضعیت موزه آموزش و پرورش فارس اظهار کرد: ایجاد موزه جزو مطالبات سند تحول است بنابر این ۳ موزه را در دست اقدام داریم؛ یکی موزه تعلیمات عشایر که مجوزهای ایکوم را داریم.

وی از ایجاد موزه اسناد آموزش و پرورش هم خبر داد و گفت: این موزه در ناحیه ۲ خواهد بود و دیگری موزه تکنولوژی است که در پژوهشکده معلم ساختمانش تهیه شده و نیاز به چندین میلیارد بودجه دارد، این ممکن است انجام نشود اما آن ۲ تا دهه فجر افتتاح می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس پیرامون تخریب مدارس قدیمی شیراز هم عنوان کرد: روال نیست که این مدارس تخریب شوند.

وی بزرگترین ضایعه را از دست رفتن مدرسه شاپور در شیراز عنوان کرد که اتفاقی ناگوار در تاریخ مدارس بود.

اسماعیلی از مدرسه حیات شیراز هم نام برد که بخشی از آن را میراث فرهنگی ثبت کرده است و بخشی از آن تخریب شد، البته بر اساس نقشه‌اش ساخته شده است.

وی با بیان اینکه مدرسه سلطانی (حسینیه مشیر) در بافت تاریخی شیراز هم تخریب شده و چندین مالک دارد، گریزی به هنرستان فنی شهید بهشتی در خیابان ارم شیراز زد و گفت: بنای این هنرستان، تاریخی نبود اما سابقه داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با بیان اینکه ۲۳ استان کشور مدرسه ماندگار دارند، اعلام کرد: متأسفانه فارس چنین مدارسی ندارد اما تا پایان سال جاری ۳ مدرسه نمازی، طالقانی و جوانمردی با عنوان مدارس ماندگار ثبت می‌شوند و استاندار رئیس هیئت امنای این مدارس می‌شود و دیگر تخریب نخواهد شد.

مدرسه باغ سالاری ثبت میراث است

وی پیرامون دیگر مدرسه تاریخی شیراز هم گفت: مدرسه باغ سالاری ثبت میراث است و ما نمی‌توانیم تعمیر کنیم.

جهانبخش بانشی معاون پرورشی آموزش و پرورش فارس در ادامه این نشست اظهار کرد: مکتب سلیمانی تاثرات تربیتی و فرهنگی را در مدارس بجا گذاشت.

وی با بیان اینکه شهادت سردار سلیمانی زمینه ساز برگزاری جشنواره علمدار به میزبانی کرمان شد افزود: در این رویداد فرهنگی، ۷۵۰۰ اثر از سوی دانش آموزان استان فارس با موضوع شهید سلیمانی ارسال شد که استان فارس را دارای رتبه نخست کرد.

بانشی با تصریح اینکه در فضای کرونایی به دلیل حضور دانش آموزان در خانه از میزان برنامه‌های نشاط آور کاسته شده است، اظهار کرد: این نگرانی به وجود آمد که افسردگی میان دانش آموزان افزایش یابد لذا با محوریت محتواسازی و برنامه سازی دست به اقدام زدیم تا فضای نشاط فراهم شود.

وی در رابطه با جشنواره معلمان هنرمند اعلام کرد: این جشنواره امکان بهره برداری از توانمندی‌های معلمان را فراهم خواهد کرد.

معاون پرورشی آموزش و پرورش استان فارس، ادامه داد: آنچه باعث شد فارس میزبان این جشنواره باشد پیشینه فرهنگی و هنری قوی این استان، حوزه گسترده معلمان هنرمند در فارس و توانمندی حوزه ستادی اداره کل در اجرای برنامه‌های کشوری است که باعث میزبانی فارس شده است.

خادمی دبیر نخستین جشنواره ملی فرهنگی هنری معلمان هنرمند به میزبانی استان فارس هم در این نشست خبری، گفت: شناسایی استعدادهای فرهنگی و هنری از جمله اهداف این رویداد است.

وی در ادامه به یادآوری محورهای جشنواره پرداخت و افزود: هر یک از شرکت کنندگان فقط در یک رشته می‌تواند حضور یابند.

خادمی، تاکید کرد: ثبت نام در سایت artistteachers.ir انجام می‌گیرد و کانال اطلاع رسانی در سامانه شاد هم به این نام آماده اطلاع رسانی است.

وی با بیان اینکه نگاه به این جشنواره بین المللی است، ادامه داد: آثار علاقه مندان از امروز قابل ارسال است و تا ۱۰ اسفند ماه دریافت آثار ادامه دارد.