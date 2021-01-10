ابرهیم هنرمند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره بررسی نقشه‌های هواشناسی استان اصفهان در سه روز آینده اظهار داشت: در این بازه زمانی جو اصفهان تا سه روز آینده پایدار گزارش شده است.

وی افزود: بر این اساس هوا در اکثر مناطق صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد ملایم در ساعات بعد از ظهر است.

کارشناس مسئول پیش‌بینی هوای استان اصفهان با بیان اینکه طی سه روز آینده به ویژه در ساعات اولیه صبح شاهد افزایش حجم آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی و کلانشهر اصفهان هستیم، ابراز داشت: هوا در این مناطق در اکثر ساعات ناسالم برای گروه‌های حساس پیش بینی می‌شود و شرایط بهتر از این نمی‌شود.

بعدازظهر امروز حجم آلاینده‌ها افزایش می‌یابد

وی ادامه داد: همچنین باید توجه داشت که در بعد از ظهر امروز در برخی از ساعات حجم آلاینده‌های جوی در برخی از مناطق به بیش از ۲۰۰ هم می‌رسد.

هنرمند در خصوص وضعیت دمایی استان اصفهان در ۲۴ ساعت آینده نیز ابراز داشت: دمای هوا در استان اصفهان بین یک تا دو درجه سانتی‌گراد افزایش می‌یابد.

پایان هفته گذر موج ناپایدار هوا را سالم می‌کند

وی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت آینده دمای هوای شهر اصفهان در گرم‌ترین و سردترین ساعات بین ۱۲ و منفی هفت درجه سانتی‌گراد در نوسان است، افزود: در این بازه زمانی چوپانان با دمای هوای ۱۴ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گرم‌ترین و بویین میاندشت با دمای هوای ۱۳ درجه سانتی‌گراد زیر صفر سردترین نقطه پیش بینی شده است.

کارشناس مسئول پیش‌بینی هوای استان اصفهان اضافه کرد: باید توجه داشت که در روزهای پایانی هفته جاری موجی از روی استان گذر می‌کند که عبور این موج منجر به سالم شدن هوای اصفهان خواهد شد.