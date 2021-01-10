  1. استانها
  2. اصفهان
۲۱ دی ۱۳۹۹، ۱۳:۲۷

کارشناس مسئول پیش‌بینی هوای استان اصفهان:

هوای اصفهان ۲درجه گرم‌تر می‌شود/افزایش آلاینده‌ها

هوای اصفهان ۲درجه گرم‌تر می‌شود/افزایش آلاینده‌ها

اصفهان - کارشناس مسئول پیش‌بینی هوای استان اصفهان گفت: دمای هوای استان اصفهان طی ۲۴ ساعت آینده یک تا دو درجه افزایش خواهد داشت.

ابرهیم هنرمند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره بررسی نقشه‌های هواشناسی استان اصفهان در سه روز آینده اظهار داشت: در این بازه زمانی جو اصفهان تا سه روز آینده پایدار گزارش شده است.

وی افزود: بر این اساس هوا در اکثر مناطق صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد ملایم در ساعات بعد از ظهر است.

کارشناس مسئول پیش‌بینی هوای استان اصفهان با بیان اینکه طی سه روز آینده به ویژه در ساعات اولیه صبح شاهد افزایش حجم آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی و کلانشهر اصفهان هستیم، ابراز داشت: هوا در این مناطق در اکثر ساعات ناسالم برای گروه‌های حساس پیش بینی می‌شود و شرایط بهتر از این نمی‌شود.

بعدازظهر امروز حجم آلاینده‌ها افزایش می‌یابد

وی ادامه داد: همچنین باید توجه داشت که در بعد از ظهر امروز در برخی از ساعات حجم آلاینده‌های جوی در برخی از مناطق به بیش از ۲۰۰ هم می‌رسد.

هنرمند در خصوص وضعیت دمایی استان اصفهان در ۲۴ ساعت آینده نیز ابراز داشت: دمای هوا در استان اصفهان بین یک تا دو درجه سانتی‌گراد افزایش می‌یابد.

پایان هفته گذر موج ناپایدار هوا را سالم می‌کند

وی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت آینده دمای هوای شهر اصفهان در گرم‌ترین و سردترین ساعات بین ۱۲ و منفی هفت درجه سانتی‌گراد در نوسان است، افزود: در این بازه زمانی چوپانان با دمای هوای ۱۴ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گرم‌ترین و بویین میاندشت با دمای هوای ۱۳ درجه سانتی‌گراد زیر صفر سردترین نقطه پیش بینی شده است.

کارشناس مسئول پیش‌بینی هوای استان اصفهان اضافه کرد: باید توجه داشت که در روزهای پایانی هفته جاری موجی از روی استان گذر می‌کند که عبور این موج منجر به سالم شدن هوای اصفهان خواهد شد.

کد مطلب 5118594

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها