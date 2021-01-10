به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «لذت سادگی»؛ خاطرات اکران‌کنندگان جشنواره مردمی فیلم عمار همراه با ضمیمه‌ای تحلیلی از سعید مستغاثی، منتقد سینما به همت انتشارات «راه یار» چاپ و روانه بازار نشر شد.

در بخشی از مقدمه این کتاب که به کوشش بهرام سلیمان‌زاد، رسول احمدی و علی عربی گردآوری و تدوین شده است، می‌خوانیم: «جشنواره عمار حاصل به هم رسیدن توان‌ها و فرصت‌هایی بود که خیلی قبل‌تر هم وجود داشت؛ اما کسی آنها را نمی‌دید و به کار نمی‌گرفت. برای شناخت بهتر زمینه‌های شکل‌گیری و ابعاد و ویژگی‌های این حرکت، قبل از آنکه ذهن‌های چهارچوب‌بندی شده، به تفسیر غلط و کلیشه‌ای آن بپردازند باید آن را با ماجراهای خودش ثبت و عرضه کرد. اکران‌کننده‌های عمار که تعدادشان بعد از ده دوره برگزاری، به چندهزار نفر رسیده و اکران‌های مردمی که عددش بسیار زیاد است، مهم‌ترین بخش و وجه تمایز جشنواره عمار با چهارچوب‌های رسمی و رایج سینماست. «لذت سادگی» تلاشی است برای نشان دادن این بخش از جشنواره با روایت ماجراهایی از همین اکران‌ها که اکران‌کنندگان بیان می‌کنند. این ماجراها اغلب از مدرسه‌ای در یک روستا یا مسجد محله‌ای در شهری بدون سینما شروع می‌شوند.

«لذت سادگی» شامل روایت‌ها و خاطره‌های ۷۵ نفراز اکران‌کنندگان مردمی فیلم‌های جشنواره عمار در دوره‌های اول تا ششم است. روایت این اکران‌کنندگان در کنار یکدیگر، گویای ماجرایی است که در اکران‌های مردمی عمار جریان یافته و این قابلیت را دارد که منبعی برای پژوهشگران حوزه فرهنگ و رسانه و الهام‌بخش ایده‌هایی جذاب برای فعالان فرهنگی و اکران‌کنندگان تازه‌نفس عمار باشد. با وجود تنوع این افراد در سن، جنس، شغل، تحصیلات، مکان، امکانات و گستره جغرافیایی ویژگی‌های مشترکی در بین آنها وجود دارد: تقریباً هیچ‌کدام عشق سینما نیستند. انگیزه‌ای که آنها را پای این کار آورده، دغدغه‌های فرهنگی برخاسته از احساس تکلیف است. با همان امکانات در دسترس شروع به کار می‌کنند و نیازهایشان را از طریق کمک‌های مردمی تأمین می‌کنند. کارشان را با روندهای طولانی نهادهای رسمی متوقف نمی‌کنند؛ با این حال، سعی می‌کنند از بستر امکانات سازمان‌هایی که وظایف فرهنگی بر عهده دارند، استفاده کنند..»

بنابر این گزارش، فصل اول این کتاب به خاطرات اکران‌کنندگان مردمی جشنواره عمار اختصاص دارد، در فصل دوم نیز برخی از آثار و فیلم‌های شاخص در اکران‌های مردمی این جشنواره، معرفی شدند. در قسمت پیوست این کتاب هم سعید مستغاثی در یادداشتی مفصل با عنوان «مفهوم واقعی سینما» به اکران‌های مردمی عمار پرداخته است. بخش دیگر پیوست کتاب، گزیده‌ای از تصاویر اکران‌های اداوار جشنواره در شهرها و روستاهای مختلف است.

کتاب «لذت سادگی» در ۲۳۲ صفحه، شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۲۷ هزار تومان توسط انتشارات «راه یار» منتشر شده است.