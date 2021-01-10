به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمدرضا خطاطی، مدیر بخش صنعت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت گفت: براساس آخرین آمار ارائه‌شده در ترازنامه منابع هیدروکربوری کشور در سال ۹۶، ایران سالانه ۵۱.۲ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کند.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از یارانه انرژی در بخش صنعت پرداخت می‌شود، ادامه داد: ۳۴ درصد این یارانه در حوزه نیروگاهی پرداخت می‌شود که در این میان حوزه‌های پالایشگاهی، پتروشیمی و صنایع انرژی‌بر مانند سیمان و فولاد بیشترین سهم یارانه انرژی را دریافت می‌کنند و بخش خانگی، تجاری و حمل‌ونقل در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مدیر بخش صنعت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با تأکید بر اینکه باید از اتلاف منابع انرژی جلوگیری کنیم، اظهار کرد: در همین زمینه ۱۰ طرح در حوزه بهینه‌سازی مصرف سوخت در نیروگاه‌ها، پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و صنایع سیمان و آهن تدوین شده و برای بررسی و تصویب به شورای اقتصاد ارائه شده است.

خطاطی تصریح کرد: برای جلوگیری از اتلاف انرژی در بخش خانگی و تجاری هم طرح‌هایی ارائه‌شده که می‌توان به طرح توسعه حمل‌ونقل ریلی، حذف خودروهای فرسوده، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، بهبود شرایط اتوبوس‌ها و در بخش خانگی، استفاده از بخاری‌هایی با بازده بیشتر و هوشمند کردن موتورخانه‌ها در واحدهای مسکونی اشاره کرد. اتلاف انرژی در ایران، بسیار بیشتر از استانداردهای جهانی است و جلوگیری از این موضوع ضرورت دارد.