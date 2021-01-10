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۲۱ دی ۱۳۹۹، ۱۵:۰۵

امام جمعه اهل سنت ارومیه:

فیلم بانوی بهشت با هدف اسلام ستیزی در لندن ساخته می شود

فیلم بانوی بهشت با هدف اسلام ستیزی در لندن ساخته می شود

ارومیه – امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: فیلم بانوی بهشت در راستای اهانت بیشتر به مقدسات دینی و با هدف اسلام ستیزی در لندن ساخته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا مامدکلشی نژاد ظهر یکشنبه در نشست ائمه اهل سنت با امام جمعه ارومیه با تاکید بر لزوم حفظ وحدت اسلامی، ایجاد تفرقه بین امت اسلامی را هدف همیشگی دشمنان اسلام دانست.

وی با بیان اینکه نباید به استکبار جهانی اعتماد کنیم گفت: بی‌تردید اعتماد به آنها خیانت به جامعه اسلامی است چون در کشورهای غربی دین اسلام را به گونه‌ای جلوه می‌دهند که یک دین عقب مانده و خشن است.

ماموستا کلشی نژاد افزود: علما باید در تریبون‌های مختلف از جمله نمازهای جمعه موضوع را تبیین کرده و در صدد آگاه سازی جامعه گام بردارند.

حجت الاسلام عسگر فعال آذر مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان نیز در این جلسه گفت: متأسفانه انگلیسی‌ها با ساخت فیلمی در صدد ایجاد اختلاف و تفرقه بین مسلمانان گام بر می‌دارند.

ماموستا عزیزیان امام‌جمعه اهل سنت سیلوانا نیز در این نشست با بیان اینکه از بدو انقلاب اسلامی روحانیون اهل سنت همیشه و در هر حال پشتیبان آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده‌اند گفت: هر شخصی که درصدد اختلاف افکنی بین مسلمانان گام بردارد نیروی دشمن است.

همچنین در این جلسه ائمه جمعه اهل سنت استان نیز هرگونه اقدامی در جهت ایجاد اختلاف بین امت اسلامی را محکوم کردند.

کد مطلب 5118735

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