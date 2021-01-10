انتقاد فرماندار فردوس از نبود آمار مشخص در حوزه اشتغال جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید حلاج مقدم ظهر یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان که با حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان برگزار شد، افزود: باید بدانیم در شهرستان چند جوان و در چه سطح تحصیلاتی بیکار هستند تا بتوان برای اشتغال آنها برنامه ریزی کرد که متاسفانه هیچکدام از اعضای جلسه آمار جداگانه ای از حوزه اشتغال جوانان ندارند.

وی بر استفاده از ظرفیت ها و مهارتهای جوانان تاکید و افزود: فرمانداری نیز بزودی از مشاورین جوان بهره خواهد گرفت.

حلاج مقدم خواستار تکمیل سالن نیمه تمام ۲ هزار نفری ورزشی شهرستان شد و افزود: از مدیر کل ورزش و جوانان می خواهیم با تامین اعتبار، این پروژه تا پایان عمر دولت به بهره برداری برسد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی نیز گفت: ضروری است دبیرخانه ستاد ساماندهی امور جوانان در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شود و در معرفی ظرفیت های جوانان و مهارت افزایی آنان، کلیه دستگاههای ذیربط با یکدیگر هم افزایی داشته باشند.

حسن عزیزی بر معرفی الگوهای موفق در کسب و کار جوانان در رسانه ملی و تهیه بانک اطلاعاتی جوانان جویای کار تاکید و اضافه کرد: یکی از مشکلات در دستگاههای اجرایی آمار اشتغال جوانان است که باید بصورت جداگانه احصاء و اعلام شود.

وی یکی از مهمترین اولویت ها را تشکیل شوراهای مشورتی جوانان دانست و گفت: با توجه به تاکید استاندار و جوانان مستعدی که فردوس دارد باید این شورا در شهرستان هر چه زودتر تشکیل شود.

در این جلسه تعدادی از جوانان و مسئولان سمن ها به بیان خواسته ها و مشکلات جوانان پرداختند که: لزوم توانمند سازی جوانان، دراولویت قرار گرفتن جوانان جهت بکارگیری در واحدهای تولیدی، تسهیل در پرداخت تسهیلات اشتعالزایی به جوانان و نیار مبرم به کار نو و بهاء دادن به جوانان به صورت عملی و نه در شعار از جمله مهمترین آنها بود.