راز قتل زن جوان گلستانی بعد از ۱۰ سال برملا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ الیاس تازیکه اظهارکرد: با اعلام یک مورد اختلاف خانوادگی به ماموران بخش کمالان، بلافاصله ماموران کلانتری ۱۳ به محل اعزام شدند.

تازیکه افزود: با حضور پلیس در محل مشاهده شد پدر و پسری با یکدیگر مشاجره داشته و از کشته شدن یک زن حرف می زنند.

وی گفت: ماموران با توجه به صحبت های ضد و نقیض این پدر و پسر هر دو نفر را به پلیس آگاهی شهرستان انتقال دادند.

تازیکه خاطرنشان کرد: متهمان در تحقیقات تخصصی ماموران، اعتراف کردند که ۱۰ سال قبل دختر خانواده را به دلیل اختلافات شخصی به قتل رسانده و جسدش را در مکانی دفن کرده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان علی آبادکتول در پایان با اشاره به بازسازی صحنه قتل، خاطر نشان کرد: متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.