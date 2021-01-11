خودداری حسینی از تمدید قرارداد با ترابوزان/ پای ایران در میان است

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت «صاباح» ترکیه، سیدمجید حسینی مدافع فوتبال ایران و تیم ترابوزان اسپور هنوز به پیشنهاد دو ساله تمدید قراردادش که سالیانه ۷۵۰ هزار یورو است، پاسخ نداده است.

صاباح از تیم‌های ارزروم، دنیزلی اسپور، کایزری اسپور و قونیه اسپور ترکیه و چند تیم اروپایی به عنوان مشتریان مجید حسینی یاد کرده و نوشته است: «حسینی می‌خواهد زمان بیشتری را با تیم ملی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا باشد و این موضوع را به کادر فنی و مسئولان باشگاه ترابوزان اسپور هم منتقل کرده است.»

این سایت ترکیه‌ای مدعی شد «عبدالله آوچی» سرمربی ترابوزان خواهان تمدید قرارداد حسینی است و قرار است جلسه دیگری برای توافق با این مدافع ایرانی برگزار شود.