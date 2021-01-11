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۲۲ دی ۱۳۹۹، ۸:۱۸

سایت ترکیه‌ای خبر داد

خودداری حسینی از تمدید قرارداد با ترابوزان/ پای ایران در میان است

خودداری حسینی از تمدید قرارداد با ترابوزان/ پای ایران در میان است

سیدمجید حسینی مدافع تیم ملی فوتبال ایران در حالی که از چند باشگاه ترکیه‌ای پیشنهاد دارد، فعلا حاضر به تمدید قراردادش با باشگاه ترابوزان اسپور نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت «صاباح» ترکیه، سیدمجید حسینی مدافع فوتبال ایران و تیم ترابوزان اسپور هنوز به پیشنهاد دو ساله تمدید قراردادش که سالیانه ۷۵۰ هزار یورو است، پاسخ نداده است.

صاباح از تیم‌های ارزروم، دنیزلی اسپور، کایزری اسپور و قونیه اسپور ترکیه و چند تیم اروپایی به عنوان مشتریان مجید حسینی یاد کرده و نوشته است: «حسینی می‌خواهد زمان بیشتری را با تیم ملی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا باشد و این موضوع را به کادر فنی و مسئولان باشگاه ترابوزان اسپور هم منتقل کرده است.»

این سایت ترکیه‌ای مدعی شد «عبدالله آوچی» سرمربی ترابوزان خواهان تمدید قرارداد حسینی است و قرار است جلسه دیگری برای توافق با این مدافع ایرانی برگزار شود.

کد مطلب 5119062

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