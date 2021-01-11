«بن سلمان» احساس می کند که به او اهانت شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، افشاگر اسرار خاندان آل سعود معروف به «مجتهد» اعلام کرد که «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان احساس می‌کند که محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی تعمدا به او اهانت کرده است.

وی افزود: بن سلمان احساس می‌کند که بن زاید در خصوص چند موضوع مهم و حساس به او اهانت کرده است.

مجتهد اضافه کرد: مهم‌ترین مسأله، رابطه با ترکیه و موضوع پاکستان و انفجار عدن در یمن است.

وی اعلام کرد: بن سلمان به خاطر راضی کردن بن زاید، به دنبال تحریم ترکیه بود و اقدامات زیادی در خصوص توقف تبادلات تجاری با آنکارا انجام داد اما اخیراً بن زاید به سمت ترکیه رفته و تلاش می‌کند روابط اقتصادی و گردشگری امارات را با این کشور تقویت کند.

مجتهد ادامه داد: بن سلمان به خاطر امارات و روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، به پاکستان فشار آورده تا وارد این روند شود و موضوع قرض ۲ میلیارد دلاری پاکستان را وسط کشیده است اما معلوم شده که بن زاید با پاکستانی‌ها برای دادن این قرض مذاکره کرده است.

وی افزود: مسأله‌ای که بن سلمان را نابود کرد انفجار عدن بود؛ انفجاری که ثابت شد امارات در آن دست داشته است.