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۲۲ دی ۱۳۹۹، ۸:۴۳

«مجتهد» فاش کرد:

«بن سلمان» احساس می کند که به او اهانت شده است

«بن سلمان» احساس می کند که به او اهانت شده است

افشاگر اسرار خاندان آل سعود اعلام کرد که ولیعهد عربستان احساس می کند که به او اهانت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، افشاگر اسرار خاندان آل سعود معروف به «مجتهد» اعلام کرد که «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان احساس می‌کند که محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی تعمدا به او اهانت کرده است.

وی افزود: بن سلمان احساس می‌کند که بن زاید در خصوص چند موضوع مهم و حساس به او اهانت کرده است.

مجتهد اضافه کرد: مهم‌ترین مسأله، رابطه با ترکیه و موضوع پاکستان و انفجار عدن در یمن است.

وی اعلام کرد: بن سلمان به خاطر راضی کردن بن زاید، به دنبال تحریم ترکیه بود و اقدامات زیادی در خصوص توقف تبادلات تجاری با آنکارا انجام داد اما اخیراً بن زاید به سمت ترکیه رفته و تلاش می‌کند روابط اقتصادی و گردشگری امارات را با این کشور تقویت کند.

مجتهد ادامه داد: بن سلمان به خاطر امارات و روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، به پاکستان فشار آورده تا وارد این روند شود و موضوع قرض ۲ میلیارد دلاری پاکستان را وسط کشیده است اما معلوم شده که بن زاید با پاکستانی‌ها برای دادن این قرض مذاکره کرده است.

وی افزود: مسأله‌ای که بن سلمان را نابود کرد انفجار عدن بود؛ انفجاری که ثابت شد امارات در آن دست داشته است.

کد مطلب 5119064
فاطمه صالحی

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    نظرات

    • Ayub barzanoni IR ۱۰:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
      12 8
      پاسخ
      زهی تأسف به حال اعراب خلیج فارس خدا کند در این باره زمانی که به خاطر سیاست‌های خود فریبانه شان منطقه را به خاک و خون کشیده اند کمی به خود بیایند و از همراهی استکبارستیزی جهان دست بردارند
    • علی IR ۱۲:۵۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
      18 5
      پاسخ
      اهانت شده تو از خودت کثیف تر هم دیدی
    • مجتبی TR ۱۴:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
      15 7
      پاسخ
      انشااله این دو نفر هم به جون هم بیفتند و بیش از پیش یکدیگر را مفتضح کنند . الهم مشغل الظالمین بالظالمین .
    • IR ۱۵:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
      12 4
      پاسخ
      خداونداینها رابه جان هم بیندازد تا خون مردم مظلوم یمن ازگلویشان بیرون بیاید
    • IR ۱۶:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
      12 6
      پاسخ
      بن سلمان از کثافت کاری چیزی کمتر از ترامپ ونتانیاهو ندارد لعنت خدا بر همشون که نمی زارن کشور ها با آرامش ودوستانه در کنار هم باشن
      • IR ۱۹:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
        4 1
        درود بر شما،،،،،اون ترامپ وحشی که ارباب بن سلمان بود،خواهیم دید که به چه روزی خواهد افتاد و به چه فلاکتی خواهد رسید،،،این عربها که عددی نیستند،گرچه همواره دشمن ایران و ایرانی بوده اند ، اما هیچوقت قدرت جسارت به ایران را ندارند چون قدرت ایرانی وطن پرست را خوب میدانند.
    • IR ۱۶:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
      3 1
      پاسخ
      توسل به یکدیگر شمارا از هلاکت نجات نمیدهد.یا الله ولا یمکن الفرار من حکومتک.
    • سیدجعفرکاظمی IR ۱۷:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
      6 1
      پاسخ
      اون زمانی که آمریکائیها به او لقب افتخاری گاو شیرده دادند احساس اهانت نکرد !! چقدر دیرفخم است این ......
    • محمد IR ۱۸:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
      3 2
      پاسخ
      باید به بن زاید تبریک گفت که تونسته شیطان ( بن سلمان ) را فریب بده احسن
    • رسول IR ۲۱:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
      2 1
      پاسخ
      سلمان جون موقعی که گاو شیرده نام گذاری شدی مورد اهانت قرار گرفتی .حرکت قطر در خصوص رفتن به سمت ترکیه به معنی اینه که حنای شما بی رنگ بی رنگه در واقع مچتو خوندن و دیگه هیچکس قبولت نداره هرچه هزینه کردی تا در حد ایران نمایان بشی نشد میدونی چرا؟ چون هیچکدامتان در حد و قواره خاک پاک ایران نیستید
    • IR ۲۲:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
      2 2
      پاسخ
      نکبت تر از این لجن وجود ندارد این هم میره توزباله تاریخ
    • ناشناس AE ۱۶:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
      1 0
      پاسخ
      جنگی ما بین اعراب صورت خواهد گرفت که بیشترین تلفات رادر این چند ساله رقم خواهد زد باید تاوان این همه ظلم و فتنه را بدهند

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