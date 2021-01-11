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۲۲ دی ۱۳۹۹، ۸:۳۹

سخنگوی وزارت خارجه اردن:

تل آویو فورا حفاری ها در نزدیکی مسجد الاقصی را متوقف کند

تل آویو فورا حفاری ها در نزدیکی مسجد الاقصی را متوقف کند

سخنگوی وزارت خارجه اردن توقف فوری حفاری های رژیم صهیونیستی در اطراف مسجد الاقصی را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، «ضیف الفایز» سخنگوی وزارت خارجه اردن اعلام کرد که مقامات رژیم صهیونیستی باید هر چه سریعتر حفاری ها در صحن البراق متعلق به مسجد الاقصی را متوقف کنند.

وی افزود: اسرائیل باید به قوانین بین المللی پایبند بوده و هویت بخش قدیمی قدس را تغییر ندهد.

الفایز تاکید کرد که اردن با تمام اقدامات یکجانبه رژیم صهیونیستی در قبال «قدس شرقی» و اطراف مسجد الاقصی مخالف است.

روز یکشنبه، اداره اوقاف قدس اشغالی اعلام کرد که صهیونیستها به دنبال یهودی سازی صحن البراق هستند.

هم چنین جنبش حماس روز گذشته یک بیانیه صادر کرد و در آن نسبت به نقشه رژیم صهیونیستی برای تخریب مسجد قبه الصخره و ساخت معبد به جای آن هشدار داد.

این اقدامات رژیم صهیونیستی در قبال مقدسات اسلامی در فلسطین اشغالی، در سایه بی توجهی و سکوت مجامع بین المللی و رژیم های عربی سازشگر با تل آویو صورت می گیرد.

کد مطلب 5119073
فاطمه صالحی

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