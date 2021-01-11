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۲۲ دی ۱۳۹۹، ۸:۴۰

نماینده صومعه سرا در مجلس خبر داد:

کاهش ۵ درصدی مالیات بر درآمد واحدهای تولیدی

کاهش ۵ درصدی مالیات بر درآمد واحدهای تولیدی

رشت- نماینده صومعه‌سرا در مجلس با اشاره به کاهش ۵ درصدی مالیات بر درآمد واحدهای تولیدی گفت: مقرر شده معافیت های بیشتر مالیاتی واحدهای تولیدی در مجلس بررسی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش شامگاه یکشنبه در برنامه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی با اشاره به اعمال تغییرات گسترده در بودجه سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: این تغییرات مربوط به بخش‌های مالیاتی است که نمایندگان با برخی موافق و به برخی تغییرات نیز نقد دارند.

وی با اشاره به کاهش ۵ درصدی مالیات بر درآمد واحدهای تولیدی، افزود: همچنین معافیت‌های خوبی درباره مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی پیش بینی شده و قرار است در مجلس نهایی شود.

عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه اقدامات مجلس به سرمایه گذاری و تولید کمک می‌کند، افزود: حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون در حوزه تولید وجود داشت که برخی با هم موازی کاری داشتند و برخی اضافه بودند و در مجلس ۲ هزار و ۵۰۰ قانون اضافی را حذف کردیم.

وی با بیان اینکه حذف قوانین زائد و دست و پاگیر واحدهای تولیدی در دستور کار مجلس است، اضافه کرد: این قوانین در صحن مجلس توسط نمایندگان بررسی می‌شود.

دلخوش با بیان اینکه مخالف اعمال معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد هستم، بیان کرد: از آنجایی که نرخ مالیات صادرات صفر است این موضوع نوعی معافیت محسوب می‌شود لذا باید برای تشویق سرمایه گذار از این کار امتناع کرد.

کد مطلب 5119081

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