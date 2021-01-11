به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش شامگاه یکشنبه در برنامه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی با اشاره به اعمال تغییرات گسترده در بودجه سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: این تغییرات مربوط به بخشهای مالیاتی است که نمایندگان با برخی موافق و به برخی تغییرات نیز نقد دارند.
وی با اشاره به کاهش ۵ درصدی مالیات بر درآمد واحدهای تولیدی، افزود: همچنین معافیتهای خوبی درباره مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی پیش بینی شده و قرار است در مجلس نهایی شود.
عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه اقدامات مجلس به سرمایه گذاری و تولید کمک میکند، افزود: حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون در حوزه تولید وجود داشت که برخی با هم موازی کاری داشتند و برخی اضافه بودند و در مجلس ۲ هزار و ۵۰۰ قانون اضافی را حذف کردیم.
وی با بیان اینکه حذف قوانین زائد و دست و پاگیر واحدهای تولیدی در دستور کار مجلس است، اضافه کرد: این قوانین در صحن مجلس توسط نمایندگان بررسی میشود.
دلخوش با بیان اینکه مخالف اعمال معافیتهای مالیاتی در مناطق آزاد هستم، بیان کرد: از آنجایی که نرخ مالیات صادرات صفر است این موضوع نوعی معافیت محسوب میشود لذا باید برای تشویق سرمایه گذار از این کار امتناع کرد.
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