به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش شامگاه یکشنبه در برنامه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی با اشاره به اعمال تغییرات گسترده در بودجه سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: این تغییرات مربوط به بخش‌های مالیاتی است که نمایندگان با برخی موافق و به برخی تغییرات نیز نقد دارند.

وی با اشاره به کاهش ۵ درصدی مالیات بر درآمد واحدهای تولیدی، افزود: همچنین معافیت‌های خوبی درباره مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی پیش بینی شده و قرار است در مجلس نهایی شود.

عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه اقدامات مجلس به سرمایه گذاری و تولید کمک می‌کند، افزود: حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون در حوزه تولید وجود داشت که برخی با هم موازی کاری داشتند و برخی اضافه بودند و در مجلس ۲ هزار و ۵۰۰ قانون اضافی را حذف کردیم.

وی با بیان اینکه حذف قوانین زائد و دست و پاگیر واحدهای تولیدی در دستور کار مجلس است، اضافه کرد: این قوانین در صحن مجلس توسط نمایندگان بررسی می‌شود.

دلخوش با بیان اینکه مخالف اعمال معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد هستم، بیان کرد: از آنجایی که نرخ مالیات صادرات صفر است این موضوع نوعی معافیت محسوب می‌شود لذا باید برای تشویق سرمایه گذار از این کار امتناع کرد.