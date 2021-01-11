سگ دانمارکی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سگ دانمارکی» نوشته ارسلان چلبی، توسط نشر داستان، چاپ و منتشر شده است.
این رمان، اولین رمان فارسی ارسلان چلبی شاعر و نویسنده کرد ایرانی است که در دانمارک زندگی میکند و پیش از این چند رمان و مجموعه شعر به زبان کردی و دانمارکی از او منتشر شده است.
سگ دانمارکی، یک رمان پست مدرن است که یک راوی گمراه کننده دارد که خرده روایتهایی که به ظاهر ارتباطی با هم ندارند را روایت میکند و مدام از ادامه روایت طفره میرود و آن را ناتمام میگذارد به سراغ یک خرده روایت دیگر میرود. اما در واقع این خرده روایتها تکههایی پراکنده از یک پازل اند که مخاطب باید آنها را طوری کنار هم بچیند تا معمای ناگفته راوی را کشف کند.
در بخشی از متن سگ دانمارکی آمده است: «من همیشه اول، پایان داستان خودم رو مینویسم. الان مشغول نوشتن پایان هستم، یعنی خط آخر پایان. بعداً شروع میکنم به اینکه چهکار باید بکنم؛ این یعنی همین کاری که من الان دارم میکنم. به همین خاطر اینجا باید بگم که این سگ دانمارکی من داستانش فعلاً ادامه داره. تا اینجا هم که کافیه، دیگه دکتر هم کارش همینه. اینجا تو دانمارک یه مدت به صورت دقیق زیر نظرش بودم، الان دیگه میتونه تشخیص بده که من مریضیم چیه. کاک یارسان هم که اینجا شاهد بود، به همین خاطر من فکر میکنم شما الان به تمام و کمال فهمیدید که من به یه تیمارستان احتیاج دارم! البته من خودم نمیخوام اونجا برم.»
کتاب «سگ دانمارکی» نوشته ارسلان چلبی، توسط نشر داستان، به شمارگان ۵۰۰ نسخه، قطع رقعی و قیمت سیوهفت هزار و ۵۰۰ تومان چاپ و منتشر شده است.
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