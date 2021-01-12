دولت پاکستان امنیت شیعیان در این کشور را تامین کند

به‌گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن فقیهی در پی جنایت اخیر گروه‌های تکفیری در شهر کویته کشور پاکستان و کشتار مظلومانه کارگران شیعه یکی از معادن پاکستان پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

شهادت ۱۰ تن از شیعیان و ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت در کویته پاکستان به دست پلید گروه‌های تکفیری بار دیگر کینه‌های جنایتکاران داعش و تروریسم صهیونیستی علیه شیعیان و محبان اهل بیت علیهم السلام را نمایان ساخت.

این جنایت و حادثه دردناک که قلب هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد، به شدت محکوم است و مجامع حقوق بشری و دولت‌های جهانی مدعی حقوق بشر نباید در برابر این خشونت‌های غیرانسانی و وحشیانه تکفیری‌ها سکوت کنند.

از دستگاه‌های دولتی، امنیتی و حفاظتی کشور پاکستان انتظار می‌رود در تأمین امنیت عموم مردم پاکستان و شیعیان تدبیری بیشتری بیندیشند و از تکرار شدن چنین حادثه دردناکی جلوگیری کنند.

اینجانب ضمن ابراز همدردی و دلجویی به خانواده‌های عزیز شهدا، این حادثه دردناک و تأسف برانگیز را محضر امام زمان (عج)،خانواده‌های محترم شهدا، مردم شریف کشور برادر پاکستان، عموم ارادتمندان به اهل خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت عرض نموده و برای آن شهدای والامقام علو درجات و غفران و رحمت الهی و صبر و اجر بازماندگان را از خداوند متعال مسئلت دارم.

محسن فقیهی