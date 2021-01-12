به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد عبدالسلام» سخنگوی جنبش انصارالله یمن در واکنش به تلاش آمریکا برای تروریست خواندن این جنبش اعلام کرد: اگر واشنگتن در این موضع‌گیری خود بازنگری نکند ما نیز همین برخورد را با آمریکایی‌ها در پرونده‌های مختلف خواهیم داشت.

وی ادامه داد: این موضع‌گیری آمریکایی‌ها عملاً اقدام جدیدی به شمار نمی‌رود چرا که آنها پیشتر نیز فجیع‌ترین جنایات را در حق ملت یمن از جمله تحریم‌های اقتصادی و مداخله نظامی و تجاوز به این کشور مرتکب شده‌اند.

عبدالسلام افزود: دولت ترامپ در تنش و دستپاچگی آشکاری به سر می‌برد و تصمیمات آن در راستای حمایت از متجاوزان، در آخرین روزهای عمر این دولت صورت می‌گیرد. دولت ترامپ در تمام پرونده‌های مربوط به منطقه شکست خورده و باعث به وجود آمدن موضع گیری ها علیه خود و هم پیمانانش در سطح منطقه شده است.

روز گذشته نیز، جنبش حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اقدام ایالات متحده آمریکا در تروریستی اعلام کردن جنبش انصارالله یمن را به شدت محکوم و اعلام کرد که هدف از این اقدام ضربه وارد کردن به روحیه ملت یمن است.

گفتنی است که وزیر خارجه آمریکا پیش از این از قصد این کشور برای گنجاندن نام انصارالله یمن و سه تن از رهبران آن در لیست افراد و سازمان‌های تروریستی خارجی خبر داده بود.