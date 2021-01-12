تشکیل کمیته کاهش قیمت کالا در دیوان محاسبات

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور با حضور رئیس کل، دادستان و اعضای شورا برگزار شد.

مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات در این جلسه ضمن تشریح برنامه‌های تحولی دیوان محاسبات، گفت: ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ یک ماه پیش از موعد قانونی، اتفاق بزرگی بود و ایراداتی که به دیوان در خصوص بودجه اثرگذار وارد می‌شد، را رفع کرد.

وی افزود: الگوی تهیه و ارائه گزارش تفریغ بودجه را متحول خواهیم کرد. در ماه‌های اخیر، زمان ارائه گزارش را کاهش دادیم تا اثربخشی گزارش تفریغ بیشتر شود.

رئیس کل دیوان محاسبات یکی از موارد مهم در این زمینه را نهضت کاهش قیمت تمام‌شده کالا و خدمات اعلام کرد و افزود: کمیته ویژه فنی و حقوقی برای بررسی قیمت تمام‌شده تشکیل شده است تا در این زمینه موثرتر و کارآمدتر عمل کنیم.

بذرپاش اظهار داشت: قیمت تمام‌شده کالا و خدمت در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بالاست که با همین سطح عرضه کالا و خدمت حتماً می‌تواند بسیار کمتر از این باشد.

وی این اقدام را موجب افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در منابع با حفظ سطح خدمت و از مصادیق اقتصاد مقاومتی دانست.