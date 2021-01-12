پویش ایران مهربان نیازمند جذب ۳۷ هزار حامی مالی است

محسن رخصی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: پویش ایران مهربان از ابتدای نیمه دوم سال جاری با هدف جذب پدران معنوی برای حمایت از ایتام و فرزندان محسنین به اجرا درآمده است.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف پویش ایران مهربان جذب ۳۷ هزار حامی به منظور حمایت از ایتام و فرزندان محسنین در استان کرمانشاه است، افزود: تاکنون هفت هزار حامی جدید برای حمایت از فرزندان معنوی در استان جذب شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه گفت: با پیوستن این حامیان نیک اندیش به پویش ایران مهربان، تاکنون حدود ۱۹ درصد از اهداف پیش بینی شده این پویش تحقق یافته است.

وی ادامه داد: حداقل کمک حامیان به فرزندان معنوی در این پویش ۲۰ هزار تومان است، در این پویش کمیته امداد رابط بین فرزندان معنوی و حامیان به شمار رفته و حامیان به صورت مستقیم کمک‌های خود را به حساب این فرزندان واریز می‌کنند.

رخصی با اشاره به نحوه‌ی مشارکت در این پویش خاطرنشان کرد: علاقمندان می‌توانند با مراجعه به دفاتر کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهرستان‌ها، سایت الکترونیکی به نشانی ekram.emdad.ir، ارسال عدد یک به شماره پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۸۳ و یا تماس با شماره ۰۹۶۸۸۷ در این امر خیر شرکت کنند.