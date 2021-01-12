  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۱:۳۰

توسط بسیج دانشگاه جامع علمی کاربردی؛

طرح پاسداشت سالگرد شهادت سردار سلیمانی برگزار می شود

طرح پاسداشت سالگرد شهادت سردار سلیمانی برگزار می شود

طرح پاسداشت اولین سالگرد شهادت سپهبد شهیدحاج قاسم سلیمانی در دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، توسط دفتر بسیج دانشگاه جامع علمی کاربردی، طرح پاسداشت اولین سالگرد شهادت سپهبد شهیدحاج قاسم سلیمانی در این دانشگاه برگزار می‌شود.

این طرح با هدف پیاده سازی فرهنگ ایثار، مقاومت و تداوم خط سرخ شهادت تا آسمانی شدن، طرح شناسایی ابعاد ناگفته و ناشنیده شخصیت شهید حاج قاسم سلیمانی در قالب پاسخگویی به سوال (توصیفی و تشریحی) برای خانواده بزرگ دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می‌شود.

علاقمندان می‌توانند تا تاریخ ۲۲ بهمن ماه سالجاری با مراجعه به صفحه http://info.uast.ac.ir/shahid/default.aspx در این طرح شرکت کنند. گفتنی است به ۱۴ نظر برتر این طرح، جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

کد مطلب 5120298

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها