طرح پاسداشت سالگرد شهادت سردار سلیمانی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، توسط دفتر بسیج دانشگاه جامع علمی کاربردی، طرح پاسداشت اولین سالگرد شهادت سپهبد شهیدحاج قاسم سلیمانی در این دانشگاه برگزار می‌شود.

این طرح با هدف پیاده سازی فرهنگ ایثار، مقاومت و تداوم خط سرخ شهادت تا آسمانی شدن، طرح شناسایی ابعاد ناگفته و ناشنیده شخصیت شهید حاج قاسم سلیمانی در قالب پاسخگویی به سوال (توصیفی و تشریحی) برای خانواده بزرگ دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می‌شود.

علاقمندان می‌توانند تا تاریخ ۲۲ بهمن ماه سالجاری با مراجعه به صفحه http://info.uast.ac.ir/shahid/default.aspx در این طرح شرکت کنند. گفتنی است به ۱۴ نظر برتر این طرح، جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.