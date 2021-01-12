به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، تراشه یادشده Core vPro نام دارد و حاوی به‌روزرسانی‌های سخت افزاری است تا شناسایی تهدیدهای امنیتی را تسهیل کند.

تراشه‌های یادشده با همکاری شرکت امنیتی سایبریزون تولید شده‌اند و انتظار می‌رود به صورت انبوه در نیمه اول سال ۲۰۲۱ عرضه شوند. دو قابلیت سپر سخت افزاری و شناسایی تهدیدهای تراشه مذکور با قفل کردن بخش UEFI/BIOS و تسهیل شناسایی کدهای مخرب از نفوذ باج افزارهای خطرناک به رایانه‌ها جلوگیری می‌کند.

هر دو فناوری به طور مستقیم به پردازنده جدید اینتل اضافه شده‌اند و از این طریق برخی داده‌های مهم با نرم افزارهای امنیتی و ضدویروس به اشتراک گذارده می‌شوند تا شناسایی بدافزارها قبل از مخفی شده در رایانه‌ها و آغاز روندهای خرابکارانه ممکن شود. امید می‌رود تولید این تراشه‌های جدید موجب شناسایی سریع حملات باج افزاری و جلوگیری از خسارت مالی به افراد و شرکت‌ها شود.