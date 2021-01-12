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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۵:۴۷

تراشه جدید اینتل باج افزارها را شناسایی می‌کند

تراشه جدید اینتل باج افزارها را شناسایی می‌کند

شرکت اینتل گروه جدیدی از تراشه‌های نسل یازدهم خود را عرضه کرده که مجهز به سپر سخت افزاری و قابلیت مقابله با حملات باج افزاری هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، تراشه یادشده Core vPro نام دارد و حاوی به‌روزرسانی‌های سخت افزاری است تا شناسایی تهدیدهای امنیتی را تسهیل کند.

تراشه‌های یادشده با همکاری شرکت امنیتی سایبریزون تولید شده‌اند و انتظار می‌رود به صورت انبوه در نیمه اول سال ۲۰۲۱ عرضه شوند. دو قابلیت سپر سخت افزاری و شناسایی تهدیدهای تراشه مذکور با قفل کردن بخش UEFI/BIOS و تسهیل شناسایی کدهای مخرب از نفوذ باج افزارهای خطرناک به رایانه‌ها جلوگیری می‌کند.

هر دو فناوری به طور مستقیم به پردازنده جدید اینتل اضافه شده‌اند و از این طریق برخی داده‌های مهم با نرم افزارهای امنیتی و ضدویروس به اشتراک گذارده می‌شوند تا شناسایی بدافزارها قبل از مخفی شده در رایانه‌ها و آغاز روندهای خرابکارانه ممکن شود. امید می‌رود تولید این تراشه‌های جدید موجب شناسایی سریع حملات باج افزاری و جلوگیری از خسارت مالی به افراد و شرکت‌ها شود.

کد مطلب 5120361

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