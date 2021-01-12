جهش سمنان به سمت پایتخت کتاب/ توسعه فرهنگی ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور بعد از ظهر سه شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی سمنان به میزبانی دفتر امام جمعه سمنان، ضمن اشاره به تلاش برای دست‌یابی به لقب پایتخت کتاب از سوی سمنان، تاکید کرد: برگزاری جلساتی مانند شورای فرهنگ عمومی برای نیل به سمت این هدف در خور توجه است.

وی با بیان اینکه تلاش برای معرفی سمنان به عنوان پایتخت کتاب نه تنها به شهر سمنان بلکه به تمام استان سمنان باز می‌گردد، افزود: تلاش‌های خوبی در راستای این امر صورت گرفته که منجر به برگزاری طرح‌های مختلفی برای ترویج فرهنگ مطالعه نیز شده است.

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه هدف نهایی برای تلاش در راستای معرفی سمنان به عنوان پایتخت کتاب، ترویج فرهنگ مطالعه است، گفت: فرایندی که در این مسیر طی می‌شود حائز اهمیت است زیرا می‌تواند به ترویج فرهنگ مطالعه منجر شود.

خجسته پور با بیان اینکه امروز نوجوانان ما به عنوان سفیر کتاب و برگزیدگان المپیادهای علمی در سطح کشور نشان دهنده ظرفیت‌های خوب در راستای ترویج مطالعه در سطح استان است، ابراز کرد: غنای فرهنگی استان در زمینه مطالعه و فرهنگ کتابخوانی یکی از مهمترین مسائلی است که بر روی آن تاکید می‌شود.

وی در دومین بخش از سخنان خود با اشاره به ترویج فرهنگ نماز در ادارات و مجموعه‌های دولتی، گفت: ستاد اقامه نماز بیشتر بر روی اقامه این فریضه در ادارات و دستگاه‌های دولتی نظارت دارد و پیشنهاد می‌شود در کنار چک لیست اقداماتی که در طول سال انجام می‌دهد، ارزیابی اثرگذاری توسعه نماز در دستگاه‌های اجرایی را نیز در دستور کار قرار دهد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان با بیان اینکه نماز یکی از مهمترین ارکان امر به معروف و نهی از منکر است زیرا نمازگزار را از منکرات دور می‌سازد، ابراز کرد: یکی از مهمترین منکرات عدم رسیدگی به امورات مردم است.

خجسته پور با اشاره به اینکه در مجموعه ادارات و دستگاه‌های دولتی اتفاقات خوبی در راستای ترویج و توسعه نماز رخ داده است، گفت: انتظار می‌رود نماز در کنار رابطه عابد و معبود و تأثیرات فردی، جلوی منکری بزرگ به نام عدم رسیدگی به مردم را نیز بگیرد لذا باید به رسیدگی به امورات مردم در دستگاه‌های اجرایی نیز حول محور ترویج نماز، دقت نظر داشت.