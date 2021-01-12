قم و شاهرود میزبانان کنگره مقام علمی آیت الله شاهرودی تعیین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی ظهر سه شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شاهرود به میزبانی اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان با بیان اینکه کنگره تبیین شخصیت علمی کشوری و بین‌المللی آیت الله العظمی سید محمود شاهرودی در سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد، ابراز داشت: با توجه به شرایط جامعه این کنگره در دو مرحله برگزار می‌شود که مرحله نخست را شاهرود و مرحله دوم را قم میزبانی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مرحله اول این کنگره بین‌المللی در اردیبهشت ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی شده است، افزود: قم در تیرماه ۱۴۰۰ میزبان دومین مرحله‌ای کنگره بین‌المللی تبیین شخصیت اثرگذار آیت الله العظمی شاهرودی یکی از پایه گذاران راهپیمایی اربعین در تاریخ تشیع است.

امام جمعه شاهرود خواستار ایجاد کارگروه برگزاری این مراسم در درون شورای فرهنگ عمومی برای کمک به ستاد اجرایی کنگره بین‌المللی گرامی داشت مقام شامخ آیت الله العظمی شاهرودی شد و گفت: تولید سرمایه در زندگی طبیعی است اما در فرهنگ کارها کمی تفاوت دارد و ما باید به جنبه فرهنگی و علمی تولید نگاه کنیم که از این منظر، علما، و مفاخر شهر و دیارمان به نوعی تولیدات فاخر فرهنگی ما نیز محسوب می‌شوند.

امینی با بیان اینکه نسل امروزی بسیار نیاز دارد که مفاخر شناسایی و معرفی شود، تاکید کرد: برای تجلیل از مفاخر کشور از جمله آیت الله العظمی شاهرودی باید تلاش کرد تا تمام ابعاد شخصیت علمی فرهنگی اجتماعی سیاسی این عالم ربانی شناسایی و به نسل آتی منتقل شود زیرا همچنان ایشان ابعاد شخصیتی دارند که ناشناخته باقی مانده و این تلاش اهل فن را می‌طلبد.

وی با بیان اینکه برگزاری نکوداشت آیت‌الله العظمی شاهرودی بسیاری از ابعاد علمی این عالم ربانی را می‌شناساند، تاکید داشت: خدمت بزرگ این کنگره می‌تواند شناساندن اهمیت زندگی این عالم ربانی و ادای حق مطلب درباره جایگاه علمی ایشان در جهان تشیع به ایران و سایر نقاط دنیا است.

سرپرست فرمانداری ویژه شاهرود نیز در این نشست شورای فرهنگ عمومی را ریل گذار توسعه فرهنگی شهرستان دانست و گفت: تصمیمات و نحوه اجرای آن‌ها در این شورا در پیشگیری از وقوع بسیاری مشکلات در سطح شهرستان شاهرود اهمیت دارد و امروز به لحاظ شرایط عمومی و بیانیه گام دوم، می‌بایست با استفاده از ظرفیت‌های جامعه از الگوهای انقلاب اسلامی پاسداری کنیم.

ابوطالب جلالی با بیان اینکه استکبار ستیزی باید به عنوان یک الگو در شورای فرهنگ عمومی مطرح شود زیرا تحریم‌های اقتصادی سیاسی و فرهنگی بر کسی پوشیده نیست، گفت: در شورای فرهنگ عمومی رصدهای فرهنگی شهرستان انجام شود و چشم‌انداز این کشور در سطح شهرستان می‌بایست مورد تبیین قرار گیرد.

جلسات هماهنگی برگزاری کنگره آیت الله شاهرودی

دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهرود نیز با بیان اینکه کنگره بین المللی بزرگداشت آیت الله العظمی شاهرودی با هدف قدرشناسی از سال‌ها مجاهدت این عالم ربانی برگزار می‌شود، گفت: ایشان پیشگام در پایه ریزی مدیریتی بسیاری از مراکز دینی سطح کشور و دنیا بوده و لذا مقام شامخ این عالم ربانی را باید به مسلمانان جهان شناساند.

رضا مهدیان تصریح کرد در این کنگره بر روی مباحث چون سیره اخلاقی علمی رفتاری و آثار ماندگار این عالم بزرگ شیعه بحث و تبادل نظر خواهد شد همچنین امیدواریم این رویداد بتواند به گونه‌ای برگزار شود که سایر ظرفیت‌های فرهنگی کشور را هم به میدان بیایند تا بتواند این مرجع بزرگ جهان را به همگان معرفی کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون از سوی دبیرخانه کنگره آیت الله العظمی شاهرودی اقداماتی انجام شده که از جمله جلسه با بیت آیت الله العظمی شاهرودی در قم و جلسه با مسئولان استانی و شهرستانی از جمله این موارد است، گفت: انتشار فراخوان مقالات علمی کنگره و دیدار با معاون بین المللی و معاون پژوهشی جامعه المصطفی (ص) و نشست‌های فرهنگی در کشورهای از جمله عراق لبنان سوریه پاکستان افغانستان هندوستان کویت ترکیه آذربایجان و … از جمله دیگر اقداماتی است که انجام و یا در دست اجرا خواهد بود.