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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۴:۲۴

در دیدار با معاون اول رئیس جمهور تأکید شد:

حمایت دولت از مشاغل آسیب‌ دیده ناشی از کرونا استمرار یابد

حمایت دولت از مشاغل آسیب‌ دیده ناشی از کرونا استمرار یابد

رشت- استاندار گیلان خواستار استمرار حمایت های دولت از مشاغل آسیب دیده ناشی از کرونا در این استان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان ارسلان زارع در دیدار جهانگیری با معاون اول رئیس جمهوری، با اشاره به برنامه صادرات کالاهای غیرنفتی از گیلان، گزارشی از تحقق برنامه هدف‌گذاری شده صادرات غیرنفتی استان طی ۹ ماه نخست امسال ارائه کرد.

وی خواستار استمرار رویکرد حمایتی دولت از مشاغل آسیب دیده ناشی از شیوع کرونا بویژه حوزه‌های گردشگری و خدمات در استان شد.

زارع همچنین با اشاره به برنامه صادرات کالاهای غیرنفتی از گیلان، تحقق برنامه هدف‌گذاری شده صادرات غیرنفتی استان طی ۹ ماه سال جاری را یادآور شد.

استاندار گیلان با بیان اینکه حوزه‌های گردشگری و خدمات، بخش قابل توجهی از اشتغال در استان را اختصاص می‌دهند که با شیوع کرونا دچار آسیب شده اند، خواستار تداوم حمایت‌های دولت شد.

زارع حمایت یارانه‌ای وزارت جهاد کشاورزی از نوغانداری را نیز مورد تأکید قرار داد و استمرار این رویکرد را موجب احیا این صنعت در استان خواند.

کد مطلب 5120528

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