به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، نیکول کیدمن و خاویر باردم بازیگران جدیدی هستند که به فیلم زندگینامه‌ای «خانواده ریکاردو بودن» برای آمازون پیوستند.

این فیلم که به کارگردانی آرون سورکین ساخته می‌شود پیشتر قرار بود با بازی کیت بلانشت در نقش «لوسیل بال» بازیگر و تهیه‌کننده آمریکایی ساخته شود. حالا از ورود خاویر باردم به این پروه نیز خبر داده شد که قرار است در نقش «دیسی آرناز» بازی کند.

آرون سورکین فیلمنامه این فیلم را خودش نوشته و در آن داستان زندگی لوسیل بال را در طول یک هفته از تولید سریال «لوسی را دوست دارم» روایت می‌کند. در این دوره لوسی و دیسی با بحرانی روبه‌رو شده‌اند که می‌تواند هم کار مشترکشان را به خطر بیندازد و هم ازدواج‌شان را نابود کند. این سریال در سال‌های ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۷ از شبکه‌ی CBS پخش می‌شد.

سورکین که از فیلمنامه‌نویسان نامدار هالیوودی است و نویسنده فیلمنامه «شبکه اجتماعی» و «مانیبال» بوده، به تازگی کارگردانی «دادگاه شیکاگو ۷» را انجام داده و قبل از آن روی صندلی کارگردانی «بازی مالی» نشسته بود.

کیدمن به تازگی بازیگر سریال «ناتوانی» برای شبکه HBO بود و در فیلم «جشن آخر سال تحصیلی» جلوی دوربین رفت.

باردم نیز به تازگی در «راه‌های نرفته» دیده شده و قرار است با «تل‌ماسه» در آینده نزدیک دیده شود.وی همچنین بازیگر نقش پاشده تریتون در بازسازی لایو-اکشن «پری دریایی کوچولو» برای دیزنی است.