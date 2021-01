شماره ۳ دوفصلنامه علمی تخصصی «مطالعات سیاسی اسلام» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین شماره دوفصلنامه علمی تخصصی انگلیسی Islamic Political Studies «مطالعات سیاسی اسلام» مربوط به بهار و تابستان ۱۳۹۹ منتشر و مقالات این شماره بر روی سامانه این نشریه به آدرس http: jips.isca.ac.ir نمایه شد.

عناوین مقالات و نویسنده بدین شرح است:

Shiism and political affairs in the era of the presence of Shiite Imams Ahmad Vaezi

Political Equality and The Issue of Citizenship Rights in Contemporary Islamic Thought Davood Feirahi

A New Approach to The Transcendent Security Najaf Lakzaee

Feasibility Study of Islamic Theory of International Relations Seyed Jalal Dehqani Firoozabadi

Political Equality and The Issue of Citizenship Rights in Contemporary Islamic Thought Qasem Tarkhan

The Relationship Between Knowledge And Leadership In Ibn Sina’s Thought Davood Gharayaq Zandi

Cultural Experiences in Confronting the Dilemmas of Takfir in the Islamic World Zohreh Ramin, Fezzeh Khataminia

دوفصلنامه (مطالعات سیاسی اسلام) Islamic Political Studies در بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)؛ پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)؛ پایگاه استنادی سیولیکا (Civilica)، پرتال جامع علوم انسانی؛ کتابخوان همراه پژوهان (pajoohaan.ir) و پرتال نشریات دفتر تبلیغات اسلامی (http://journals.dte.ir) نمایه می‌شود.