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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۶:۰۰

جهش قیمت نفت خام با انتظار کاهش ذخایر نفت آمریکا

جهش قیمت نفت خام با انتظار کاهش ذخایر نفت آمریکا

قیمت‌ نفت خام در معاملات روز سه‌شنبه تحت تاثیر کاهش ذخایر نفت آمریکا جهش کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت نفت خام در معاملات روز سه‌شنبه تحت تأثیر کاهش ذخایر نفت آمریکا جهش کرد.

تا ساعت ۱۵:۲۲ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۱.۷۲ درصد یا ۹۶ سنت جهش کرد و به ۵۶.۶۲ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۱.۶۵ درصد یا ۸۶ سنت جهش کرد و به ۵۳.۱۱ دلار رسید.

با توجه به گزارش افزایش محصولات پالایشگاهی آمریکا در هفته گذشته، انتظار می‌رود ذخایر نفت خام این کشور برای پنجمین هفته متوالی افت کند.

از سوی دیگر آن‌چه باعث شد رشد قیمت‌های نفت خام محدود شود گزارش این بود که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از ۹۰ میلیون نفر هم عبور کرده است.

کد مطلب 5120613

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