افزایش ۳۰ درصدی تحویل کود اوره به بخش کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سیدجلال میرهاشمی گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده درباره تأمین نیاز بخش کشاورزی به کود اوره تولیدی پتروشیمی‌ها، تا ۲۰ دی‌ماه، تحویل کود اوره حدود ۳۰ درصد نسبت به‌مدت مشابه پارسال افزایش یافته است.

به گفته مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۹۹ درصد از تعهد پتروشیمی‌ها در تأمین نیاز بخش داخلی محقق شده است.

براساس این گزارش، با وجود آغاز سرما و برخی محدودیت‌ها برای پتروشیمی‌های تولیدکننده کود اوره، تولید و عرضه این محصول روند مطلوبی دارد.

با بهره‌برداری از واحدهای پتروشیمی در نقاط مختلف کشور، بیش از ۱۰ سال است که ایران از واردات کود اوره بی‌نیاز شده است و اکنون یکی از صادرکنندگان مهم این محصول پتروشیمی در جهان شناخته می‌شود.