به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق درباره علت قطعی برق در برخی مناطق کشور گفت: به‌رغم همه تلاش وزارت نفت برای تأمین سوخت نیروگاه‌های کشور، به دلیل افزایش مصرف گاز و برق به خصوص در بخش خانگی و تجاری، محدودیت هایی برای تحویل سوخت نیروگاه‌ها به وجود آمد، اما خوشبختانه با اقدامات اصلاحی که در حال انجام است این مشکل در حال حل شدن است.‌

وی قطع برق بخش خانگی و تجاری و مراکز حساس کشور، از جمله بیمارستان‌ها را در این شرایط سخت سرما و کرونا جز خطوط قرمز شبکه توزیع برق کشور خواند و گفت: همه تلاش خود را بسیج می‌کنیم تا برق این مناطق قطع نشود.

رجبی مشهدی با تاکید براینکه، چون قطعی برق امروز، موقتی و پراکنده بود امکان اطلاع رسانی از قبل مهیا نشد، گفت: طی روزهای آینده اگر مردم فقط ۱۰ درصد صرفه جویی کنند، این روزهای سخت سپری خواهد شد و قطعی نخواهیم داشت.

سخنگوی صنعت برق هماهنگی صنعت برق و شرکت گاز را خوب خواند و گفت: مصرف گاز بخش خانگی بی سابقه بوده است.

وی افزود: تلاش می‌کنیم طی روزهای آینده مشترک‌های غیر مجاز، مراکز استخراج رمز ارزها و برخی صنایع پرمصرف را کاهش دهیم تا برای تأمین برق بخش خانگی مشکلی نداشته باشیم.

سخنگوی صنعت برق در خصوص خسارات وارد شده به برخی هموطنان هم گفت: اگر افرادی خسارتی از قطعی برق، دیده باشند بر اساس مقررات از طریق بیمه جبران خواهد شد.

وی در ادامه گفت: روشنایی معابر برخی بزرگراه‌ها طی چند روز گذشته با همین هدف جلوگیری از قطعی شبکه برق صورت گرفته بود، اما برخی رسانه‌ها موضوع را طوری جلوه دادندکه اینکار انجام نشود.

رجبی مشهدی درخصوص از مدار خارج شدن برخی نیروگاه‌ها هم گفت: در این شرایط که مصرف نسبت به تابستان ۲۰ هزار مگاوات کمتر است‌، نیروگاه‌های ما به اندازه کافی ظرفیت تولید دارند، ولی مشکل افزایش مصرف گاز و برق است که با صرفه جویی ۱۰ درصدی هموطنان، محدودیت گاز نیروگاه ها حذف خواهد شد.

وی با اعلام اینکه کاهش یک درجه‌ای دمای محل سکونت و کار می‌تواند شش درصد مصرف انرژی را کاهش دهد، از هموطنان خواست تا حد ممکن با استفاده نکردن از وسایل برقی و لامپ‌های اضافه در مصرف برق صرفه جویی کنند.

وی افزود: خاموشی‌ها دوباره به اتوبان‌ها باز می‌گردد تا از محدودیت دوره سوخت عبور کنیم.