آموزش تخصصی ۱۹۷۵ بسیجی مجری طرح شهید سلیمانی در اراک

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه روح الله، محمد مهجوری فرمانده سپاه ناحیه اراک شامگاه سه‌شنبه در آئین رزمایش چند جانبه مسجد محور بسیجیان مسجد امام علی (ع) اراک گفت: خوشبختانه امروز به برکت طرح جهادی و سلامت شهید سلیمانی شاهد موفقیت‌های بزرگ و کنترل نسبی بیماری کرونا هستیم و این از دستاوردهای این طرح بزرگ است که به همت بسیجیان انجام می‌شود.

وی افزود: امروز بیش از ۲ ماه از اجرای طرح شهید سلیمانی در استان مرکزی و شهر اراک می‌گذرد که خوشبختانه از ابتدای شروع طرح شاهد همکاری و مشارکت بی نظیر مردم هستیم که قابل تقدیر است.

فرمانده سپاه ناحیه اراک اظهار کرد: آن چیزی که امروز باید بیش از گذشته مورد توجه باشد همکاری و مشارکت سایر دستگاه‌ها با بسیجیان است که اگر به تحقق برسد قطعاً دستاوردهای این طرح بزرگ بیشتر خواهد بود.

وی ادامه داد: در طرح شهید سلیمانی علاوه بر تشکیل کمیته‌های رصد، حمایتی، نظارتی و مراقبتی مشاوره‌های پزشکی و درمانی به مردم ارائه می‌شود و سایر اقدامات حمایتی به شکل محله محور و مسجد محور انجام می‌شوند.

مهجوری با بیان اینکه بیش از ۱ هزار و ۹۷۵ نفر از بسیجیان در سطح اراک آموزش تخصصی دیدند که در کمیته‌های طرح شهید سلیمانی مشغول به فعالیت هستند، افزود: طرح شهید سلیمانی محدود به مقطع زمانی خاص نیست بلکه این طرح جامع برای شرایط کرونایی است و تا ریشه کن شدن کرونا با قوت ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: مهمترین مسئله‌ای که در طرح شهید سلیمانی قابل توجه است برکات این طرح برای سلامت فردی و جمعی است چراکه آموزش‌هایی که در طرح به مردم ارائه می‌شود قابلیت استفاده برای بعد از کرونا هم دارد و می‌تواند در حفظ سلامت و تقویت آموزش سلامت مردم و جامعه بسیار مؤثر واقع شود.

فرمانده سپاه ناحیه اراک خاطر نشان کرد: تاکنون بیش از ۷۲ هزار بسته معیشتی در سطح شهر اراک توزیع شده و با برنامه ریزی ها سعی داریم ماهیانه این اقدام خداپسندانه را انجام دهیم که از کلیه مردم، خیرین و دستگاه‌های مختلف دعوت می‌کنیم در این کار مشارکت داشته باشند.