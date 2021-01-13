لزوم شناخت عاقلانه در ایام آشنایی پیش ازدواج برای زندگی موفق

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی افروز در برنامه «بدون توقف» با اشاره به اینکه ازدواج یک نیاز فطری و ضرورت اجتماعی است، گفت: هرکس عمداً ازدواج نکند با تجارب ناخوشایندی از اختلالات روانی مواجه خواهد شد، چون ازدواج نیاز فطری بشر است. خداوند زوج‌آفرین است و همه هستی را زوج آفریده و در یک نگاه همه هستی را عروس و داماد می‌آفریند.

وی ادامه داد: به همین جهت زوجیت قانون هستی است، فلسفه خلقت بر زوجیت استوار است در واقع ازدواج هم نیاز فطری است و هم ضرورت اجتماعی، لذا من معتقدم مهمترین رویکرد فرزندپروری این است که خانه‌مان را به دانشگاه عروس و داماد پروری تبدیل کنیم و صرفاً کودک و نوجوان، دانش‌آموز، دانشجو و کنکور چی تربیت نکنیم. پدر و مادرها باید مربیان بزرگ و آرامشگر و رامشگر متقابل هم باشند و بچه‌ها قاموس عروس و داماد شدن را در خانواده یاد بگیرند، به همین جهت باید به ازدواج ماندگار بیندیشیم.

این استاد دانشگاه تهران همچنین تصریح کرد: از طرفی ازدواج یک ضرورت اجتماعی است و اگر ازدواج صورت نگیرد اصلاً رشد جمعیت نخواهیم داشت، لذا باید بچه‌ها را در خانواده برای یک انتخاب مطلوب آماده کنیم، غایت ازدواج رسیدن به آرامش است و آرامش یعنی تجربه خوشبختی، همسر مطلوب کسی است که وجودش آرامشگر، رامشگر و نوازشگر باشد.

افروز با تأکید بر اینکه حق خود فرد است که همسرش را خودش انتخاب کند، عنوان کرد: پدر و مادر و اطرافیان می‌توانند راهنمایی کنند اما انتخاب نهایی با خود فرد است چون انتخاب همسر سرنوشت‌سازترین انتخاب بشر است، یعنی سرنوشت انسان را تا بهشت رقم می‌زند، لذا خانواده باید بستر هدفمند چنین انتخابی را هموار کند. نکته بعدی این است که کشورها دوست دارند جمعیتی سالم، پویا و هوشمند داشته باشند، جمعیت هوشمند یک سرمایه اجتماعی و قدرت کشور است، پس ازدواج نیاز به حمایت مستمر حاکمیت و دولت دارد و همه باید کمک کنند این اتفاق رخ دهد و در ترغیب و آماده کردن نگرش‌های مثبت برای ازدواج و حمایت از زوج‌ها وارد عمل شوند چون ضرورت است.

این روانشناس در ادامه با اشاره به اینکه ازدواج یک معنا و مفهوم معنوی، اخلاقی و شرعی دارد، اظهار کرد: در تمام دنیا ازدواج و پیمان عقد در حوزه شرعی صورت می‌گیرد و یک باور قلبی است، ازدواج یک پیمان معنوی و اخلاقی است که معنا دارد و غایت آن رسیدن به آرامش است، نتیجه قهری ازدواج ارضای غرایز جنسی در بستر مشروع آن، درآمدن از تنهایی و تشکیل خانواده است، لذا بحث مدرنیته و سنتی در فرآیند آشنایی و انتخاب پیش می‌آید.

وی تأکید کرد: چون بحث ما ازدواج ماندگار است باید ببینیم این انتخاب باید به چه شیوه‌ای انجام شود و باید روی فرایند شناخت متقابل بحث کنیم که این شناخت متقابل باید توسط دختر و پسر احراز شود چون خیلی سخت است و خیلی از این تست‌ها جواب نمی‌دهد، لذا فرآیند شناخت خیلی مهم است و باید ببینیم فرد مورد نظر ما می‌تواند آرامشگر و رامشگر من باشد یا خیر، من پنج اصل را مطرح می‌دانم و باقی مثل سن، قیافه، تحصیلات، مسکن و خانواده فرع است، این اصول است که باید در فرآیند شناخت مدنظر داشته باشیم، بهترین شناخت در قلمرو روانشناسی مشاهده طبیعی اندیشه و رفتار فرد است مستقیم و غیرمستقیم و بدون کوچک‌ترین صیغه محرمیت.

رئیس اندیشکده خانواده مرکز الگوی پیشرفت یادآور شد: در جلساتی که من پیشنهاد می‌دهم افراد حداقل باید ۱۴ ساعت در معرض مشاهده مستقیم هم قرار بگیرند اما انگشتان‌شان هم به هم نخورد، اگر انگشتان به هم خورد و کشش‌های نفسانی به وجود آمد دیگر شناخت مغفول واقع می‌شود، چرا آنقدر طلاق زیاد است برای اینکه ما بدون شناخت کافی در ازدواج تعجیل می‌کنیم، به قیافه و ثروت و تحصیلات نگاه کرده، میلیاردی هزینه می‌کنیم و بعد نمی‌توانیم زندگی کنیم، پس اول باید شناخت صورت بگیرد بعداً عقد انجام شود.

این پژوهشگر مسائل خانواده در پایان در خصوص ماندگاری ازدواج و ازدواج‌های سنتی و مدرن، گفت: بنده تأکیدم این است ازدواج‌های موقت از هر نوع آن آرامش را به انسان نمی‌دهد و اضطراب‌آور است، آن یک اضطرار است ازدواج نیست، چون ازدواج در یک قاموس اخلاقی و عرفی مطرح می‌شود.