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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۱۴:۱۵

توسط خانه کتاب و ادبیات ایران؛

هفدهمین اطلاعیه نمایشگاه مجازی کتاب منتشر شد

هفدهمین اطلاعیه نمایشگاه مجازی کتاب منتشر شد

هفدهمین اطلاعیه نمایشگاه مجازی کتاب درباره انطباق کتاب‌های اعلامی و موجودی ناشران، توسط موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین اطلاعیه نمایشگاه مجازی کتاب درباره انطباق کتاب‌های اعلامی و موجودی ناشران، توسط موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران منتشر شد و به موجب آن اعلام شد همزمان با آغاز ویرایش اطلاعات ناشران در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، ناشران صرفا کتاب های موجود خود را در پنل فروش ثبت کنند.

در این‌اطلاعیه اعلام شده طبق ضوابط و شرایط حضور در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، ضروری است تعداد کتاب های اعلامی ناشران در پنل دقیقا منطبق با موجودی واقعی ناشر باشد، چرا که مشاهده عناوین کتاب‌های خریداری شده در پنل ناشران در ایام نمایشگاه، به منزله پرداخت قیمت آن توسط مشتری است. ضمن اینکه، طبق توافق صورت گرفته، در ایام نمایشگاه ماموران شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای تحویل گرفتن کتاب ها به ناشران مراجعه می کنند و ناشران موظف هستند کتاب های خود را به ماموران پست تحویل دهد.  

همچنین اعلام شده عدم توجه ناشران به این موضوع تخلف محرز محسوب می شود.

نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از اول تا ششم بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5121512

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