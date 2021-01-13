آغاز عملیات اجرایی ۵۰۰ واحد طرح ملی مسکن در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله طاهرخانی عصر چهارشنبه در سفر به استان مرکزی و در حاشیه آئین کلنگ‌زنی پروژه ۵۰۰ واحدی اقدام ملی مسکن در دو شهر مهاجران و امیرکبیر در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: امروز پروژه‌های متعددی که به ارتقای کیفیت زندگی در شهر امیرکبیر کمک می‌کند، همچون مجموعه ورزشی، استخر، آتش نشانی افتتاح شد، و پروژه‌های استراتژیکی نیز کلنگ‌زنی شده است.

وی افزود: ظرفیت گسترده‌ای برای سکونت در شهر جدید امیر کبیر استان مرکزی نظر گرفته شده و امیدواریم که شهر امیرکبیر ظرفیت خوبی برای جبران کمبودهای سکونتی و تأمین مسکن شهر اراک و تعادل بخشی به بازار مسکن در این کلانشهر داشته باشد.

طاهرخانی خاطرنشان کرد: شهر جدید امیرکبیر اراک از شهرهای نو تأسیس کشور است و با در نظر گرفتن شاخص‌های خدمات شهری ظرفیت خوبی برای سکونت و سرریز جمعیت اراک دارد.

وی بیان کرد: مهاجران نیز از جمله شهرهای جدید کشور است که ویژگی‌های ممتازی دارد.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، پروژه مسکن مهر در استان مرکزی بسته شده ولی این روند در برخی از شهرهای جدید کشور هنوز ادامه دارد و امید است هرچه زودتر به اتمام برسد.