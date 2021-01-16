اجرای تکمیل ظرفیت برای آزمون دکتری تخصصی گروه پزشکی سال ۹۹

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی جزئیات مرحله تکمیل ظرفیت در برخی از رشته محل‌های شهریه پرداز در آزمون دکتری تخصصی گروه پزشکی ۹۹ را اعلام کرد.

ظرفیت پذیرش مرحله تکمیل ظرفیت دوره‌های شهریه پرداز مقطع دکتری تخصصی ۱۸ نفر در ۸ رشته محل است.

داوطلبان می‌توانند با وارد کردن کد رهگیری نسبت به انتخاب رشته محل‌های مربوط به مرحله تکمیل ظرفیت، از تاریخ ۲۹ تا ۳۰ دی ماه ۹۹ اقدام کنند.

تمامی افرادی که به عنوان قبول مرحله اول (کتبی) به مرحله دوم راه یافتند و نمره مرحله دوم را دارند (اعم از قبول یا مردود) می توانند در مرحله تکمیل ظرفیت شرکت کنند.

افرادی که در مرحله قبل قبول شده و در مرحله تکمیل ظرفیت نیز قبول شوند، پذیرش اول آنها لغو شده و قابل بازگشت نیست.

زمان شروع به تحصیل پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت، توسط دانشگاه پذیرنده تعیین و اعلام خواهد شد.

نتایج مرحله تکمیل ظرفیت نیمه اول بهمن ماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.