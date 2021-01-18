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۲۹ دی ۱۳۹۹، ۲۱:۱۷

رئیس صمت گلستان خبرداد

توزیع روزانه ۶۰ تن تخم مرغ در گلستان

توزیع روزانه ۶۰ تن تخم مرغ در گلستان

آزادشهر- رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان از توزیع روزانه ۶۰ تن تخم مرغ در استان خبرداد و گفت: تمهیدات لازم برای بازار شب عید اندیشیده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین طلوعیان شامگاه دوشنبه در گفتگوی ویژه خبری اظهارکرد: با همکاری تولیدکنندگان و اتحادیه مربوطه، بزودی روزانه ۶۰ تن تخم مرغ (۵۰ تن سهمیه مردمی و ۱۰ تن سهمیه عمومی از جمله بیمارستان ها، واحدهای صنفی و صنعتی و غیره) با قیمت مصوب در گلستان توزیع می شود.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان گلستان گفت: برابر آن چیزی که تصمیم گرفته شده استان از لحاظ تأمین تخم مرغ اشباع خواهد شد.

طلوعیان در خصوص روغن هم گفت: در گلستان سه واحد تصفیه روغن با ظرفیت مناسب وجود دارد که اگر تولیدات آن‌ها روانه بازار شود، پیش می شود که وضعیت بهتری را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص کشور و کمبود روغن خوراکی و تخم مرغ لازم است شهرستان ها مدیریت مناسبی در حوزه توزیع این اقلام در سطح شهرستان خود داشته باشند.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان گلستان اضافه کرد: تمهیدات لازم جهت تامین کالاهای اساسی مورد نیاز شب عید مردم از جمله شکر، روغن و میوه انجام شده است.

کد مطلب 5124885

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