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۳۰ دی ۱۳۹۹، ۹:۱۵

در معاملات امروز؛

قیمت جهانی طلا رشد کرد/ هر اونس ۱۸۳۸ دلار

قیمت جهانی طلا رشد کرد/ هر اونس ۱۸۳۸ دلار

قیمت جهانی طلا در معاملات روز سه‌شنبه در حالی رشد کرد که امید به بسته کمک مالی جدید آمریکا فشارهای ناشی از تقویت دلار را خنثی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت جهانی طلا در معاملات روز سه‌شنبه در حالی رشد کرد که امید به بسته کمک مالی جدید آمریکا فشارهای ناشی از تقویت دلار را خنثی کرد.

تا ساعت ۷:۱۹ به وقت تهران، قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، ۰.۱ درصد رشد کرد و به ۱٫۸۳۸.۵۱ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا هم ۰.۳۴ درصد رشد کرد و به ۱٫۸۳۶.۲۰ دلار رسید.

قیمت هر اونس نقره ۱.۴۶ درصد جهش کرد و به ۲۵.۲۳ دلار رسید.

قیمت دلار در جلسه معاملاتی قبلی به بالاترین سطح در ۴ هفته اخیر رسیده بود.

جانت یلن، نامزد منتخب جو بایدن برای اداره وزارت خزانه داری آمریکا، گفت: دولت باید در ارائه بسته کمک مالی جدید کرونایی خود قدرتمند عمل کند.

بایدن یک بسته مالی جدید ۱.۹ تریلیون دلاری را برای کمک به آمریکایی‌های گرفتار در بحران کرونا پیشنهاد داده است.

کد مطلب 5125170

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    نظرات

    • ناشناس IR ۰۷:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
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      والا بلا کجا رشد کرده ما که ندیدیم اینقدر مردم گول نزنید بیان طلاهاشون یا دلاراشون بفروشند یا بخرند ..بابا روند کاهشی هست تا خرداد ماه ۱۴۰۰اینو تمام کاسبان دولت میدونند ولی دستشون الان به جایی بند نیست دارند جو میدن..که خودشون بتوانند بر دارند کم دارند آخه طفلکی ها ندارن.ههه.. روند کاهشی است صددرصد

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