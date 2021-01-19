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۳۰ دی ۱۳۹۹، ۹:۲۶

در معاملات امروز؛

قیمت نفت به روند صعودی بازگشت

قیمت نفت به روند صعودی بازگشت

قیمت نفت خام در معاملات امروز، سه‌شنبه، پس از یک روز سقوط، بار دیگر با امید به کاهش تولید و عرضه به رشد بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت نفت خام در معاملات امروز، سه‌شنبه، پس از یک روز سقوط، بار دیگر با امید به کاهش تولید و عرضه به رشد بازگشت.

در پایان معاملات دیشب با نگرانی از تشدید شیوع کرونا در جهان و چشم‌انداز تقاضا، قیمت نفت خام ۱ درصد سقوط کرده بود.

امروز تا ساعت ۷:۱۵ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۰.۵۸ درصد رشد کرد و به ۵۵.۰۷ دلار بازگشت.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا فعلاً بدون تغییر نسبت به دیشب باقی ماند و در ۵۲.۳۶ دلار معامله شد.

پیش از این عربستان سعودی اعلام کرده بود برای تقویت قیمت‌های نفت در بازار به صورت داوطلبانه تولید نفت خام خود را ۱ میلیون بشکه در روز کاهش می‌دهد.

کد مطلب 5125171

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