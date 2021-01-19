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۳۰ دی ۱۳۹۹، ۱۳:۰۱

در آیین رونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هوا صورت گرفت؛

تقدیر آشنا از روحانی به خاطر انتخاب کلانتری

تقدیر آشنا از روحانی به خاطر انتخاب کلانتری

مشاور رئیس جمهور انتخاب عیسی کلانتری به ریاست سازمان محیط زیست را از تشخیص های خوب رییس جمهور برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسام الدین آشنا مشاور رسانه‌ای رییس جمهوری در آیین رونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هوا گفت: این تجربه به همه ما نشان داد که بخش مهمی از کار یک دولت و وظیفه دولت مساله شناسی است و مساله شناسی کار سیاسی نیست و سیاستی است که به آینده ملت مربوط می‌شود.

وی با بیان اینکه ما نیاز داریم سیاهه مسایل ملی را احصا کنیم تا مورد وفاق اکثریت مردم باشد افزود: در غیر این صورت مبتلا به بی دردی می‌شویم و بی سرنوشت خواهیم بود.

آشنا اظهار داشت: ما نیاز داریم برای دولت آینده فهرست مسایل را به میراث بگذاریم و باید به ملت اعلام کنیم که مسائل جاری و آتی کشور واقعاً چه مسائلی است.

وی با اشاره به اینکه مساله آلودگی هوا یک شبه حل نمی‌شود اظهار داشت: تشخیص برگزیدن رییس سازمانی که شناخت مساله را بخشی از مساله دانسته و به دانشگاهیان توجه کرده، کسانی که سال‌ها به آنها بی توجهی شده است.

آشنا افزود: رییس سازمان محیط زیست تشخیص مساله را به دانشگاهیان سپرده است. و ما با دانشگاهیانی مواجهیم که به بلوغ رسیده‌اند همکاری با دولت را ننگ ندانستند و عدم همکاری را شهرت نخوانند.

وی گفت: مطمئنم استادان و دانشجویان در این پروژه مشترک دولت و دانشگاه تجربه متفاوتی داشته‌اند.

مشاور رئیس جمهور تهیه سیاهه را مسائل مهم دولت برشمرد و گفت: این سیاهه‌ها باید در سیاست خارجی و داخلی فراهم شود تا رقابت‌های سیاسی در انتخابات مجلس، شوراها و ریایت جمهوری واقعی می‌شود و در این صورت وجود احزاب موثر است. شناخت اولویت‌های سیاستی و هزینه‌ای کشور وقتی اتفاق می‌افتد که بر سر مسایل توافق داشته باشیم.

کد مطلب 5125600
سمیرا خباز

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