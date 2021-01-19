اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال برای رفع موانع تکمیل فرودگاه سقز

به گزارش خبرنگار مهر، کامیل کریمیان روز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دکل‌های فشار قوی برق، مهمترین مساله باقیمانده در حوزه فرودگاه و یکی از موانع اصلی پروازی فرودگاه سقز محسوب می‌شود.

وی افزود: روز گذشته در استانداری کردستان با حضور استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مدیر برق منطقه‌ای غرب کشور، پیمانکاران و مشاور این طرح برای زمان جابجایی این دکل‌ها و اعتبار مورد نیاز، تصمیم قطعی اتخاذ شد.

فرماندار سقز اعلام کرد: در این جلسه ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار از سوی استانداری و برق منطقه‌ای غرب کشور برای جابجایی بیش از ۹ کیلومتر دکل فشار قوی برق محوطه فرودگاه این شهر، اختصاص داده شد.

کریمیان با اشاره به فعالیت سه پیمانکار در فرودگاه سقز اظهار داشت: ساختمان پلیس و پایانه مسافربری فرودگاه سقز دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید و به محض مناسب بودن شرایط آب و هوایی، فعالیت تکمیلی جاده جایگزین و آسفالت آن انجام می‌شود.

وی افزود: بهره برداری از فرودگاه سقز تا پایان دولت تدبیر و امید از وعده‌های ما به مردم سقز بوده و با تمام توان برای تحقق این وعده تلاش خواهیم کرد.