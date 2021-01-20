تحریم های اقتصادی یکجانبه علیه سوریه غیرقانونی و غیرانسانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، نماینده دائم ایران در سازمان ملل تحریم‌های اقتصادی یکجانبه علیه سوریه را غیرقانونی و غیرانسانی می‌داند و برچیده شدن فوری آنها را خواستار است.

مجید تخت روانچی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در نشست چهارشنبه شورای امنیت در مورد تحولات سیاسی و بشردوستانه سوریه گفت اعمال تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی آمریکا و برخی کشورهای دیگر علیه مردم سوریه در حالی صورت می‌گیرد که سوری‌ها به طور جدی از اقدامات تروریستی و همچنین گسترش کرونا رنج می‌برند.

وی افزود: تحت این شرایط، چنین تحریم‌های غیرانسانی که آسیب‌پذیرترین افراد را بیشتر از دیگران هدف قرار می‌دهند، مثل پاشیدن نمک بر زخم مردم سوریه است و افزون بر آن از بازگشت پناهندگان و آوارگان داخلی به خانه‌های خود نیز جلوگیری کرده و همچنین مانع روند بازسازی این کشور جنگ زده می‌گردد.

تخت روانچی اضافه کرد: ما اعمال تحریم‌های غیرقانونی و نامشروع یک جانبه را کاملاً رد می‌کنیم و برچیده شدن فوری آنها را خواستار هستیم.

تخت روانچی همچنین تأکید کرد موضع قاطع ما این است که بحران سوریه باید به صورت مسالمت آمیز حل و فصل شود و در این راستا ما اهمیت روند آستانه در کمک به ایجاد روند سیاسی سوریه را مورد تأکید قرار داده و از فعالیت‌های کنونی سازمان ملل در سوریه نیز حمایت می‌کنیم.

وی با اشاره به نشست‌های کمیته قانون اساسی سوریه نیز گفت فعالیت این کمیته باید بدون هیچ گونه دخالت و فشار خارجی یا تعیین هرگونه مهلت ساختگی برای پایان کار آن ادامه یابد.

نماینده کشورمان همچنین بر لزوم ادامه مبارزه با تمام گروههای تروریستی تأکید کرد و افزود حضور و فعالیت‌های مجرمانه این گروه‌ها نه تنها امنیت و تمامیت ارضی سوریه را تهدید می‌کند، بلکه تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای است.

وی در عین حال تأکید کرد ضمن حفاظت از غیرنظامیان به هنگام مبارزه با گروه‌های تروریستی، نباید اجازه داد تروریست‌ها حضور خود را تحکیم کرده و به فعالیت بی وقفه خویش ادامه دهند.

تخت روانچی همچنین تأکید کرد مبارزه با تروریسم نباید به عنوان بهانه‌ای برای حمایت از هرگونه گرایشات جدایی طلبانه و ابتکارات نامشروع خودگردانی یا نقض حاکمیت سوریه مورد استفاده قرار گیرد.

در این زمینه وی گفت از طریق اشغال بخش‌هایی از سوریه، آمریکا همچنان تمامیت ارضی سوریه را نقض می‌کند و در واقع، منافع نامشروع ژئوپلیتیک خود را از جمله با حمایت از برخی گروه‌های تروریستی دنبال می‌کند. همه این اقدامات مصادیق نقض ماهوی حقوق بین الملل بوده و باید بلافاصله پایان یابند.

تخت روانچی در ادامه به تداوم تجاوزات اسرائیل به سوریه اشاره و ضمن محکومیت شدید آن، توقف فوری چنین اقدامات تحریک آمیز و ماجراجویانه نظامی را خواستار شد.

نماینده دائم کشورمان در پایان تأکید کرد ایران به حمایت از مردم و دولت سوریه برای غلبه بر تهدیدات تروریسم و اشغال خارجی، بازسازی و تضمین وحدت و تمامیت ارضی کشورشان ادامه خواهد داد.