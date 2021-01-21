محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی محورهای استان آن برفی و بارانی بیان کرد و گفت: تردد در برخی محورهای کوهستانی به سختی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه برف و باران در محورهای مرکزی و شرقی استان شدت گرفته است، افزود: با توجه به میزان بارش برف در مناطق کوهستانی، احتمال سقوط بهمن در محورها زیاد است.

وی با اشاره به مسدود بودن محور هراز اظهار داشت: این محور به دلیل شدت بارش برف و کولاک مسدود است و در دیگر محورهای شاهد بارش پراکنده هستیم.

هاشمی از هموطنان خواست تا از ترددهای غیر ضرور در مسیرهای کوهستانی استان پرهیز کنند و در صورت تردد داشتن تجهیزات زمستانی الزامی است.