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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۵۱

رئیس مرکز مدیریت راه‌های مازندران:

هراز مسدود شد/ بارش برف در راه‌های مازندران

هراز مسدود شد/ بارش برف در راه‌های مازندران

ساری- رئیس مرکز مدیریت راه‌های مازندران وضعیت محورهای ارتباطی استان را برفی و بارانی اعلام کرد و گفت: محور هراز به دلیل بارش برف مسدود است.

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی محورهای استان آن برفی و بارانی بیان کرد و گفت: تردد در برخی محورهای کوهستانی به سختی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه برف و باران در محورهای مرکزی و شرقی استان شدت گرفته است، افزود: با توجه به میزان بارش برف در مناطق کوهستانی، احتمال سقوط بهمن در محورها زیاد است.

وی با اشاره به مسدود بودن محور هراز اظهار داشت: این محور به دلیل شدت بارش برف و کولاک مسدود است و در دیگر محورهای شاهد بارش پراکنده هستیم.

هاشمی از هموطنان خواست تا از ترددهای غیر ضرور در مسیرهای کوهستانی استان پرهیز کنند و در صورت تردد داشتن تجهیزات زمستانی الزامی است.

کد مطلب 5127231

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۲:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۳
      1 0
      پاسخ
      تو رو خدا شمال نیاین

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