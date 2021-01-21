به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان سمنان به میزبانی سالن جلسات دادگستری سمنان ضمن بیان اینکه رفع مشکلات آب مهم‌ترین مطالبه مردم این استان است، اظهار داشت: سد فینسک و پروژه انتقال آب قطری شاهرود دارای مشکلاتی است که انتظار می‌رود با پیگیری دستگاه قضا رفع شود.

وی با اشاره به اینکه سمنان، استان پهناوری است و شش درصد از مساحت کل کشور را در برگرفته و هفتمین استان کشور ازلحاظ وسعت محسوب می‌شود، افزود: این استان ازلحاظ جغرافیایی در یک موقعیت ویژه قرارگرفته و هم‌جوار با هشت استان بزرگ کشور است.

سمنان استان کم‌آبی است

استاندار سمنان بابیان اینکه این استان در کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب کشور قرارگرفته است، خاطرنشان کرد: سالانه بیش از ۲۰ میلیون مسافر به‌منظور زیارت مرقد مطهر امام رضا علیه‌السلام به مشهد مقدس سفر کرده و از محورهای مواصلاتی استان سمنان عبور می‌کنند.

آشناگر با تأکید بر اینکه استان سمنان استان کم‌آبی است و توسعه در منطقه به آب بستگی دارد، خاطرنشان کرد: آب سطحی در استان سمنان وجود ندارد و اگر باشد مقدار آن بسیار کم است و میزان آن حدود ۱۳۰ میلی‌متر است.

وی بابیان اینکه این رقم از متوسط کشوری بسیار پایین‌تر است و به‌هیچ‌وجه این عدد جوابگوی نیاز استان نیست، بیان کرد: ما ۳۰۰ روز آفتابی در استان سمنان داریم و به همین لحاظ به‌شدت نیازمند تأمین آب از منابع بین استانی هستیم.

۹۹ درصد چاه‌های استان مجهز به کنتور هوشمند است

استاندار سمنان با اشاره به اینکه از منابع زیرزمینی آب استان استفاده بی‌رویه زیادی شده است، یادآور شد: در بسیاری از شهرستان‌های استان متأسفانه شاهد نشست زمین هستیم که این فرونشست‌ها مشکلات را برای مردم ایجاد کرده است.

آشناگر با تأکید بر اینکه ۹۹ درصد از چاه‌های آب در استان سمنان مجهز به کنتورهای هوشمند هستند، ابراز کرد: فقط در ۲۰ درصد مساحت استان جمعیت شهری وجود دارد و ۸۰ درصد آن کویری است.

وی بابیان اینکه ۸۰ درصد از این سرزمین مکان جذب خدمات و صنعت سرریز تهران و استان‌های دیگر است، گفت: تأمین آب از دریای خزر به فلات مرکزی و تأمین آب از سد فینسک دو طرح بزرگ آبی استان سمنان به‌شمار می‌رود.

۱۶ هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی در استان سمنان

استاندار سمنان در ادامه با اشاره به اینکه این استان ظرفیت‌های مطلوبی در حوزه گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن دارد، تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی در استان سمنان بر اساس آمار سال ۹۸ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۷ برابر با ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود.

آشناگر خاطرنشان کرد: در سال جاری این رقم به مبلغ ۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید که با جمعیت ۷۰۰ هزارنفری استان سمنان رقم نسبتاً خوبی است و این در حالی است که تولید ناخالص داخلی برای هر نفر ۲۱ میلیون تومان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه نرخ باسوادی استان سمنان بالای ۹۲ درصد است که دارای رتبه سوم کشور از این لحاظ هستیم، تأکید کرد: نرخ بیکاری بر اساس آمار سال ۱۳۹۸ برابر با ۸.۱ درصد است که این استان دارای موقعیت بسیار خوبی در کشور از این لحاظ است و همواره دارای رتبه اول تا سوم کشور است.

۷۰ درصد روستاهای سمنان دارای سند توسعه روستایی است

استاندار سمنان با اشاره به اینکه نرخ تورم در استان بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده از نرخ تورم کشور پایین‌تر است، گفت: شاخص محیط کسب‌وکار که گام یار مهمی برای جذب سرمایه‌گذاری در استان سمنان محسوب می‌شود در جایگاه اول کشور و حدود ۵.۴۳ است.

آشناگر عنوان کرد: با توجه به رتبه کشور که چیزی معادل ۶.۵ است وضعیت خوبی بشمار می‌رود، تصریح کرد: شاخص تأمین رضایتمندی‌های عمومی مردم هم در وضعیت مناسبی است و جزو استان‌های برتر کشور بودیم و از این بابت در جشنواره شهید رجایی در سال گذشته از خدمات دستگاه‌های اجرایی در استان رسماً تقدیر شد.

وی بابیان اینکه استان سمنان دارای سند آمایش سرزمینی است، تصریح کرد: این سند در اولین جلسه آمایش کشور مصوب شد و همه‌ی شهرستان‌های ما دارای سند آمایش هستند و ۷۰ درصد از روستاهای ما نیز دارای سند توسعه روستایی است.

نرخ رشد جمعیت در استان سمنان حدود ۲.۶ درصد است

استاندار سمنان بابیان اینکه فهم مشترکی در چارچوب اولویت‌های توسعه استان تعریف‌شده است، ابراز کرد: نرخ رشد جمعیت در استان سمنان حدود ۲.۶ درصد است که در برخی از شهرستان‌های صنعتی استان این عدد بالای پنج درصد است و این نشان می‌دهد که استان ما موقعیتی پیداکرده است که می‌تواند بخشی از جمعیت کار کشور را جذب کند.

آشناگر در ادامه بابیان اینکه معادن استان سمنان بسیار غنی است و ازنظر کشاورزی دارای وضعیت مناسبی است، بیان کرد: وجود باغات سرسبز پسته در دامغان و باغات پربار شاهرود و گلخانه‌های فراوان در شهرستان گرمسار و سایر شهرستان‌های استان خشی از توانمندی‌های کشاورزی استان است.

وی با اشاره به اینکه هم صنعت و هم دولت باید تضمین لازم، برای خرید آب هم در بخش آب شرب و هم در بخش صنعت را بدهند، اضافه کرد: سد فینسک، از منابع داخلی استان است، اما سرریز آن به استان‌های دیگر وارد می‌شود که در صورت رفع مشکلات اجتماعی و فشارهای غیرمنطقی فعلی، می‌توانیم از این منبع آبی ارزشمند بهره‌برداری کنیم.

امنیت استان مرهون سلامت دستگاه قضا است

استاندار سمنان با تأکید بر اینکه ۱۲ سال است که پروژه تأمین آب شرب شاهرود که حدود ۳۲ میلیارد تومان به قیمت آن روز برای اجرای این پروژه هزینه شده است، توضیح داد: تنها ۱۰ درصد از کار باقی‌مانده، با دستور دادستان یکی از شهرهای استان مجاور متوقف‌شده است.

آشناگر با اشاره به اینکه رفع این مشکل نیازمند توجه ویژه دستگاه قضا است، گفت: با تلاش شورای تأمین و مسئولان اجرایی عملیات انتقال زندان‌های سمنان و شاهرود در طی سال جاری به انجام رسید که موجب رضایت و خوشحالی مردم شده است.

وی در ادامه بیان داشت: مکان قبلی زندان سمنان، کاروانسرا و یک مجموعه‌ فرهنگی و کهن تاریخی است که امیدواریم با سفر حضرت‌عالی به استان، دستور آزادسازی این مجموعه و واگذاری آن به شهرداری یا میراث فرهنگی صادر و ضمن شادمانی مضاعف مردم، به‌عنوان یادگاری سفر رئیس قوه قضائیه به سمنان ثبت شود.

استاندار سمنان خاطرنشان کرد: سمنان استان امنی است که بخشی از این امنیت مربوط به‌سلامتی دستگاه قضا است.