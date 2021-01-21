تا ۱۴۰۱ همه فلرها خاموش می شوند/بیدبلند؛ نماد شکست تحریمهای ترامپ

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه دقایقی قبل در مراسم افتتاح پالایشگاه گازی بیدبلند شهرستان بهبهان گفت: تعهد ما در ابتدای سال جاری این بود که تا پایان امسال ۱۱.۴ میلیارد دلار پروژه‌های حوزه نفت و گاز و معادل ۲۵ میلیون تن تولیدات جدید راه اندازی کنیم که امروز یازدهمین طرح نفت و گاز کشور با افتتاح پالایشگاه بیدبلند به ارزش ۱.۵ میلیارد دلار افتتاح می‌شود.

وی ادامه داد: جناب آقای روحانی جای شما در بهبهان خالی است، می‌دانم علاقه داشتید اینجا بودید و از نزدیک طرح را بازدید می‌کردید اما به دلیل مسائل بهداشتی منع شدید. به خصوص که در این فصل سال بوی گل نرگس همه بهبهان را عطرآگین کرده است.

وزیر نفت افزود: پالایشگاه بیدبلند به ظرفیت ۲۵ میلیون متر مکعب در روز در سال ۵۰ به عنوان اولین فعالیت صنعت گاز ایران آغاز به کار کرده بود. همچنین کارخانه لوله سازی اهواز نیز در همان سال برای تولید لوله‌های انتقال گاز تأسیس شد. از آنجایی که مصرف گاز ما در آن دوره ۲۵ میلیون متر مکعب نبود بخش عمده گاز تولیدی از مسیر مرز آستارا به شوروی سابق صادر می‌شد.

زنگنه با بیان اینکه پس از مطالعات بسیار به این نتیجه رسیدیم که باید در خوزستان و شهرستان بهبهان تأسیسات گازی بزرگی برای پالایش گاز فلرها تأسیس کنیم، گفت: جنابعالی هم در این دولت بر لزوم جمع آوری گاز از فلر تاکید داشتید لذا این پالایشگاه طوری طراحی شده که تا پایان ۱۴۰۱ هیچ گازی در مشعل‌ها نداریم که بسوزد و ۹۵ درصد گاز همراه نفت، جمع آوری می‌شود.

به گفته وزیر نفت، پالایشگاه ان جی ال ۳۲۰۰ متر مکعبی سال آینده به بهره برداری می‌رسد و همه گازهای غرب کارون را جمع آوری می‌کند همچنین ان جی ال ایلام با ظرفیت یک میلیون تن برای تأسیس پتروشیمی در دهلران سال ۱۴۰۱ به بهره برداری خواهد رسید.

زنگنه با تاکید بر اینکه پالایشگاه بیدبلند در نوع خود بی نظیر است، گفت: در کنار راه اندازی این پالایشگاه ما اهداف توسعه‌ای کلان منطقه‌ای هم داریم به خصوص که این پالایشگاه یک طرح مادر است و فرزندان برومندی زیر مجموعه خود دارد که از آن جمله تأمین خوراک پتروشیمی بندر امام و تأمین خوراک الفین گچساران خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین پالایشگاه یک میلیون تن اتیلن با سرمایه گذاری ۵۰ میلیون دلار و دو پالایشگاه پلی اتیلن ۳۰۰ هزار تنی در گچساران و دهدشت از زیرمجموعه‌های پالایشگاه بیدبلند خواهد بود. مابقی پلی اتیلن تولیدی به شبکه تزریق می‌شود.

وزیر نفت افزود: احداث مینی پالایشگاه تولید بنزین با ظرفیت تولید ۵۰۰ هزار بشکه در روز، احداث پروپیلن ۴۵۰ هزار تنی خوزستان که برای ساخت آن دنبال سرمایه گذار هستیم، تولید گاز اتان و همچنین تولید متان شیرین شده از دیگر نتایج احداث پالایشگاه بیدبلند است.

زنگنه سرمایه گذار پالایشگاه بیدبلند را پالایشگاه خلیج فارس عنوان و اظهار کرد: جمع آوری گازهای مشعل در شرق کارون با سرمایه گذاری ۱.۱ میلیارد دلار از دیگر وظایف هلدینگ خلیج فارس است که به سرمایه گذاری ۳.۴ میلیارد دلاری سابق اضافه می‌شود.

وی با بیان اینکه در اوج تحریم‌ها نگذاشتیم فعالیت‌های صنعت نفت متوقف شود، گفت: ۴ قرارداد آی پی سی به ارزش ۴.۶ میلیارد دلار در خوزستان و یک قرارداد ۲.۱ میلیارد دلاری برای نگهداشت مخازن در این استان به امضا رسیده است که برای اجرای آن ۸۰ درصد تجهیزات نفتی کشور در خوزستان جمع آوری شده است.

وزیر نفت از دیگر اقدامات این وزارتخانه را احداث ۱۵۹ پروژه آموزشی، بهداشتی، راه سازی، درمانی و طرح‌های روستایی عنوان کرد و افزود: برای احداث پالایشگاه گازی بیدبلند صندوق توسعه ملی با کنسرسیومی متشکل از ۵ بانک در تأمین مالی این طرح نقش داشتند.

زنگنه ادامه داد: ترامپ فکر می‌کرد ما نمی‌توانیم صنعت نفت را سرپا نگه دارم اما زنده و سرحال هستیم و امید در دل ما بیش از گذشته است. این طرح نمایش شکست کامل تحریم‌های آمریکا از یک سو و توانمندی‌های ملی ما از سوی دیگر است.

وی تاکید کرد: تا ۱۴۰۱ همه فلرها خاموش می‌شود.

به گفته وزیر نفت، امسال معادل ۲.۵ فاز پارس جنوبی ظرفیت تولید گاز را افزایش دادیم اما از مردم می‌خواهیم در مصرف گاز به اندازه کاهش یک درجه گرمایش منزل صرفه‌جویی تا صنایع ما نیز از گاز تولیدی استفاده کنند.