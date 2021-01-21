به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم از منابع آبی و خاکی به صورت بهینه در راستای تأمین غذایی جمعیت رو به رشد کشور بهره برداری نمائیم چاره‌ای جز افزایش عملکرد محصولات کشاورزی در واحد سطح و حجم نداریم برای تحقق این امر باید تدابیری اندیشیده شود تا محصول تولید شده در یک مترمربع از زمین‌های کشاورزی و حجم آب مصرفی چندین برابر افزایش یابد.

وی افزود: در ادبیات کشاورزی دنیا پارامتر دیگری نیز بکار برده می‌شود و آن عبارت از این موضوع می‌باشد که از یک مترمربع آب مصرفی کشاورزی چقدر باید محصول تولید گردد تا هدررفت آب مصرفی کشاورزی به حداقل ممکن کاهش یابد.

فتحی، گفت: در حال حاضر کارشناسان کشاورزی بر این مهم متمرکز شده‌اند تا بتوانند این پارامتر را محقق سازند خوشبختانه از اول دولت یازدهم، دولت محترم تدبیر و امید و متولیان بخش کشاورزی تمام تلاش خود را بر این موضوع معطوف کرده‌اند که از یک مترمربع آب چقدر محصول کشاورزی تولید گردد تا هم منابع آبی به طور بهینه مورد استفاده قرار گیرد و هم امنیت غذایی کشور تأمین شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: یکی از روش‌های مورد تاکید و تأیید کارشناسان کشاورزی در اقصی نقاط جهان استفاده مطلوب از ظرفیت گلخانه‌ها در راستای افزایش عملکرد در واحد سطح و حجم آب است.

وی، افزود: گلخانه‌ها به سه دلیل مهم از جمله افزایش عملکرد در واحد سطح و حجم، بهینه کردن مصرف آب کشاورزی، اقتصادی کردن تولید و کاهش قیمت تمام شده محصول مورد تاکید وزارت جهادکشاورزی است از این رو در این زمینه سهمیه استانی براساس برش استانی هر استان تعریف و ابلاغ شده است.

فتحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این نکته که استان آذربایجان شرقی از مناطق گرمسیری، نیمه گرمسیری و مناطق سردسیری برخوردار است، تصریح کرد: استان آذربایجان شرقی با توجه به موارد ذکر شده یکی از اولویت‌های وزارت جهادکشاورزی برای توسعه گلخانه‌ها در سطح کشور است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان این موضوع که از سال‌های گذشته یک سری از ظرفیت‌ها در باب ایجاد و توسعه گلخانه‌ها تحت عنوان شرکت شهرک‌های کشاورزی در اراضی ملی در اختیار شهرک‌های کشاورزی قرار داده شده‌اند، تصریح کرد: در شهرستان‌های ملکان، عجب شیر، جلفا، اهر، هوراند، کلیبر و سراب، ایجاد زیرساخت‌های شرکت شهرک‌های کشاورزی تقریباً به پایان رسیده است و به موازات این امر احداث زیرساخت‌های کشاورزی در شهرستانهای مرند، جلفا و خداآفرین در محل‌های جدید به صورت متمرکز شروع و فرآیند اجرایی آن ادامه دارد.

فتحی، گفت: پس از ایجاد زیرساخت‌ها در شهرک‌های کشاورزی جهت بهره برداری لازم در راستای توسعه گلخانه‌ها امری که مورد نظر وزارت متبوع می‌باشد، فرآیند واگذاری گلخانه‌ها به سرمایه گذاران حائز شرایط و مناسب در برخی از موارد روند طبیعی خود را طی کرده و در مرحله کشت می‌باشند و قسمت دیگری با پیشرفت ۴۰ تا ۵۰ درصدی تا پایان امسال به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: تأمین تسهیلاتی لازم برای ایجاد شهرک‌های کشاورزی از محل بند الف تبصره ۱۸ تعریف شده است که سرمایه گذاران علاوه بر آورده شخصی می‌توانند با معرفی سازمان جهادکشاورزی استان به بانک‌های عامل از جمله بانک کشاورزی از این تسهیلات بهره مند شوند.