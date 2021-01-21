آغاز کاهش ابر در استان تهران/۹.۷ میلیمتر بارش برای آبعلی ثبت شد

مجتبی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، پر خصوص وضعیت آب و هوایی استان تهران و همچنین میزان بارش‌ها اظهار داشت: هوای تهران برای امروز پنجشنبه ۲ بهمن به صورت ابری به تدریج همراه بارش باران و برفاب و برای نوار شمالی شهر با بارش برف و گاهی وزش باد پیش بینی شده است.

وی با اشاره به بارش برف از ساعات اولیه بامداد امروز گفت: بارش‌ها حدوداً ۸ ساعت ادامه داشت و طبق پیش بینی‌های قبلی، از صبح به بعد قطع بارش را داشتیم و از ظهر نیز با پدیده کاهش ابر همراه خواهیم شد.

جلالی عنوان داشت: حداکثر دما برای امروز ۵ درجه سانتی گراد و حداقل دما منفی ۵ سانتی گراد پیش بینی شده است.

مدیر کل هواشناسی استان تهران در خصوص مجموع بارش ۲۴ ساعت گذشته شهرهای استان تهران تا ۹:۳٠ صبح امروز نیز بیان داشت: بارش باران در آبعلی ۹.۷ میلیمتر، دماوند ۸ میلیمتر، لواسان ۴.۸ میلیمتر، شهریار ۳.۲ میلیمتر، مهرآباد ۱.۶ میلیمتر، ژئوفیزیک ۱.۲ میلیمتر، شمیران ۱.۱ میلیمتر، چیتگر ۱ میلیمتر، فیروزکوه ۰.۹ میلیمتر، فرودگاه امام ۰.۸ میلیمتر و ورامین ۰.۳ میلیمتر تخمین زده شده است.