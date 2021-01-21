درصدبالایی از نمازگزاران قمی اصول بهداشتی را رعایت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمد سعیدی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: بر اساس اعلام نظر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم و دبیر ستاد استانی مبارزه با کرونا درصد بالایی از نمازگزاران دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کردند که مستندات آن نیز موجود است.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقولوا قَولًا سَدیدًا ﴿ احزاب /۷۰﴾ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! تقوای الهی پیشه کنید و سخن (حقّ و) استوار گویید.

خدمات و زحمات کادر درمان و ستاد ملی مبارزه با کرونا در شرایط امروز، جهادی ارزشمند در راه سلامت جامعه به شمار می‌رود و جای تشکر فراوان دارد؛ لذا مردم عزیز قم نیز ضمن قدردانی از این قشر خدوم، خود را ملزم به رعایت دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌ها برای مبارزه با این ویروس می‌دانند اگرچه عده‌ای در بین اقشار گوناگون جامعه هستند که کم توجهی ایشان باری گران بر دوش دیگران می‌گذارد! پس همان طور که کرارا متذکر شده‌ام، باز هم مردم ایران را به رعایت بیش از پیش این اصول دعوت می‌کنم. خصوصاً در شهر مقدس قم که راه مواصلاتی چندین استان به شمار می‌رود و روزانه میزبان مسافران بسیاری است.

البته بحمدالله در این شهر مقدس و اماکن مذهبی و زیارتی آن دستورالعمل‌های بهداشتی به خوبی رعایت می‌شود.خصوصاً در مصلی نماز جمعه که اولین هفته پس از مدت‌ها تعطیلی با حضور مسئولان و مردم برگزار شد و بر اساس اعلام نظر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم و دبیر ستاد استانی مبارزه با کرونا درصد بالایی از نمازگزاران دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کردند که مستندات آن نیز موجود است.

از طرفی مردم شریف قم، اهالی شهری هستند که در روایات ستوده شدند و از اولین کسانی بودند که به ندای امام راحل رحمت الله علیه در عرصه‌های مختلف لبیک گفته و زمینه فرار شاه ستمگر را فراهم کرده و هر ساله در ۱۹ دی ماه مورد تمجید رهبر معظم انقلاب مدظله العالی قرار می‌گیرند و از سوی دیگر به دلیل گسترش ویروس شرور، متضرر شده و در همین حال میزان کمکشان به قشر آسیب دیده در رتبه‌های اول کشور است.

با توجه به سابقه درخشان مردم انقلابی قم و اقدامات انجام شده در راستای رعایت دستورالعمل‌ها، سزاوار نبود در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، کسی با این مردم شریف و عزیز، با اتکا به گزارش‌های غلط و با ادبیاتی موهن و سبک جسارت نماید. اگرچه قم هراسی از سوی دستگاه‌های تبلیغاتی دشمن به هیچ عنوان پروژه جدیدی به شمار نمی‌رود که حساب آنان از دوستان دلسوز جداست! اما در هر صورت امری ناپسند است.

شکی نیست که تذکرات مسئولین بهداشت همیشه از سر خیرخواهی بوده و هست، اما می‌توان با سخنان مؤدبانه تذکرات را بیان کرد و گرفتار افترا و سیاه نمایی نشد! سخن آخر اینکه مردم ما هم انتظار بهداشت و سلامت عمومی دارند و هم انتظار دفاع از حیثیت قم.

با توجه به کم لطفی‌هایی که از همان ابتدا در حق مردم قم صورت گرفته ذائقه شأن از برخی تعبیرات بسیار تلخ شده است و آنچه که اخیراً در واکنش به اعتراض به حق مردم قم با عنوان “سوء برداشت” انتشار یافته نه تنها کافی نبوده بلکه معنای نامناسبی نیز دارد؛ بنابراین لازم است کسانی که مرتکب گستاخی به مردم شریف قم و برخی شعائر مذهبی شده‌اند، اشتباه خود را به طور منطقی و مؤدبانه اصلاح نمایند تا مبادا سخنان نسنجیده شأن ذهنیت مثبت مردم را نسبت به مجاهدان خدوم عرصه بهداشت و درمان مکدر نماید.