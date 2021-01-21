تولید مستند «در قلب انقلاب» در سیستان و بلوچستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پروژه مستند «در قلب انقلاب» با نگاهی به گوشه‌هایی از زندگی «شهید منصور برخوردار» در زاهدان کلید خورد و قرار است تا پایان سال جاری به پایان برسد.

در حاشیه ضبط این مستند سید علی هاشمی تهیه کننده مستند در قلب انقلاب به خبرنگار مهر، اظهار داشت: هدف از ساخت این مستند زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان علی الخصوص شهدای استان سیستان و بلوچستان است و این پروژه از طریق مستندات پیش می‌رود ولی داستان محور بوده که کارگردانی این مستند را علیرضا کیخواه با تصویر برداری امیر ملایی و دستیاری تصویر، صدا و نور کیوان کلانتری بر عهده دارند

وی با اشاره به اینکه نام این مستند بخشی از وصیت نامه شهید برخوردار بوده است ادامه داد: این شهید والامقام در بخشی از وصیت نامه‌اش عنوان کرده است مزار شهید قلب انقلاب است و ضدانقلاب در آن جایی ندارد به همین دلیل این مستند در قلب انقلاب نامگذاری شده است

هاشمی بیان کرد: داستان این مستند در مورد زندگی شهید برخوردار بوده که بررسی خاطرات و زوایای زندگی زلال و پاک این شهید در زمان حیاتشان و بعد از حیاتشان را به تصویر می‌کشد

گفتنی است، شهید منصور برخوردار در سال ۱۳۴۱ در شهرستان زابل و در خانواده‌ای مذهبی چشم به جهان گشود او در ۶ سالگی جهت تحصیلات به شهرستان زاهدان رفته و در آنجا دوران دبیرستان را تمام و پس از اخذ دیپلم به خدمت سربازی شتافته و در کرمان این دوران را سپری کرد و پس از بازگشت با عشق به رزمندگان اسلام و امام شهدا به میدان مصاف با دشمنان اسلام شتافت و سرانجام در روز ۲۲ بهمن سال ۱۳۶۴ در عملیات والفجر ۸ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.