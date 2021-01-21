  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۵۷

با نگاهی به زندگی شهید برخوردار؛

تولید مستند «در قلب انقلاب» در سیستان و بلوچستان آغاز شد

تولید مستند «در قلب انقلاب» در سیستان و بلوچستان آغاز شد

زاهدان - مراحل تولید مستند «در قلب انقلاب» که داستان زندگی شهید «منصور برخوردار» یکی از شهدای والفجر ۸ استان سیستان و بلوچستان را به تصویر می کشد، در زاهدان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پروژه مستند «در قلب انقلاب» با نگاهی به گوشه‌هایی از زندگی «شهید منصور برخوردار» در زاهدان کلید خورد و قرار است تا پایان سال جاری به پایان برسد.

در حاشیه ضبط این مستند سید علی هاشمی تهیه کننده مستند در قلب انقلاب به خبرنگار مهر، اظهار داشت: هدف از ساخت این مستند زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان علی الخصوص شهدای استان سیستان و بلوچستان است و این پروژه از طریق مستندات پیش می‌رود ولی داستان محور بوده که کارگردانی این مستند را علیرضا کیخواه با تصویر برداری امیر ملایی و دستیاری تصویر، صدا و نور کیوان کلانتری بر عهده دارند

وی با اشاره به اینکه نام این مستند بخشی از وصیت نامه شهید برخوردار بوده است ادامه داد: این شهید والامقام در بخشی از وصیت نامه‌اش عنوان کرده است مزار شهید قلب انقلاب است و ضدانقلاب در آن جایی ندارد به همین دلیل این مستند در قلب انقلاب نامگذاری شده است

هاشمی بیان کرد: داستان این مستند در مورد زندگی شهید برخوردار بوده که بررسی خاطرات و زوایای زندگی زلال و پاک این شهید در زمان حیاتشان و بعد از حیاتشان را به تصویر می‌کشد

گفتنی است، شهید منصور برخوردار در سال ۱۳۴۱ در شهرستان زابل و در خانواده‌ای مذهبی چشم به جهان گشود او در ۶ سالگی جهت تحصیلات به شهرستان زاهدان رفته و در آنجا دوران دبیرستان را تمام و پس از اخذ دیپلم به خدمت سربازی شتافته و در کرمان این دوران را سپری کرد و پس از بازگشت با عشق به رزمندگان اسلام و امام شهدا به میدان مصاف با دشمنان اسلام شتافت و سرانجام در روز ۲۲ بهمن سال ۱۳۶۴ در عملیات والفجر ۸ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

کد مطلب 5127411

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها