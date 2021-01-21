به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر پنجشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی استان بوشهر اظهار داشت: در این نشست‌ها باید کارشناسان و متخصصین حوزه‌های مختلف و دستگاه‌های اجرایی حضور داشته باشند.

وی مهمترین هدف تشکیل نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی را تسهیل‌گری و حل مشکلات دانست و خاطرنشان کرد: حضور مدیران دستگاه‌ها و اجرای مصوبات نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی باید بررسی و ارزیابی شود.

استاندار بوشهر با تاکید بر تشویق مدیرانی که شخصاً به عنوان بخش‌های همکار و همراه و کمک کننده در این جلسات شرکت و مصوبات اجرا می‌کنند افزود: قدردان مدیرانی هستیم که برای رفع مشکلات مردم در این نشست‌ها حضور می‌یابند.

وی رفع مشکل آب‌بهای کشاورزان را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: برای حل مشکل تعرفه آب‌بهای کشاورزان باید با هر شکل و روشی که امکان دارد تلاش شود و با تشکیل جلسات تخصصی با مشارکت کشاورزان و مسئولان دستگاه‌های ذیربط مشکل رفع شود.

گراوند به نقش مهم و تأثیرگذار کشاورزان در حوزه تولید و تأمین نیازهای جامعه اشاره کرد و ادامه داد: بیشترین تأثیر در رشد اقتصادی در حوزه کشاورزی است و باید نگاه ویژه‌ای به کشاورزان داشته باشیم.

وی با اشاره به عملکرد قابل قبول حوزه کشاورزی استان بوشهر در عرصه تولید و اشتغال و صادرات، افزود: این شورا به دنبال رونق تولید، رفع موانع اقتصادی و احساس رضایت صنعتگران، تجار، کشاورزان و فعالان اقتصادی است.