روز بدون فوتی کرونایی دیگری در کرمانشاه رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی بعد از ظهر امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شبانه روز گذشته ۱۱ مورد مثبت بستری مبتلا به کرونا و ۴۶ مورد بیمار مثبت سرپایی نیز در استان کرمانشاه شناسایی شدند.

وی افزود: هم‌اکنون ۱۶۶ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: خوشبختانه هیچ موردی از فوت با تشخیص قطعی ابتلاء به کرونا در استان ثبت نشده است.

محمدی گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون، یک هزار و ۴۴۱ نفر است.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۴۵ بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص ۳۶ نفر از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.