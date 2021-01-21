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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۲۰:۲۴

مدیرعامل هلال احمر گلستان خبرداد

امدادرسانی به ۴۴۷ حادثه دیده در کولاک و طوفان گلستان

امدادرسانی به ۴۴۷ حادثه دیده در کولاک و طوفان گلستان

گرگان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان از امدادرسانی به ۴۴۷ حادثه دیده در کولاک و طوفان خبرداد.

فرهاد میقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: صبح امروز (پنج شنبه) باد و طوفان گلستان را درنوردید و باعث خسارت به سقف برخی ساختمان‌ها و معابر شد.

وی افزود: امدادگران گلستان امروز به ۶ حادثه طوفان در شهرهای مختلف مانند گرگان، بندرگز، کردکوی و غیره خدمات رسانی کرده که در مجموع به ۴۲۸ حادثه امدادرسانی شد. ‏

میقانی بیان کرد: همچنین بعدازظهر امروز شاهد بارش برف و وقوع کولاک در محورهای گلستان بودیم که ۱۹ نفر گرفتار در برف امدادرسانی شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان با بیان اینکه در مجموع حوادث امروز به ۴۴۷ نفر امدادرسانی شد، اضافه کرد: ۲۱ تیم متشکل از ۸۱ نیروی امدادی در این حوادث حضور داشتند.

وی از توزیع هزار و ۴۷۰ کیلوگرم نایلون در حوادث طوفان و باران امروز خبرداد و گفت: ۱۴ دستگاه خودروی کمکدار و یک دستگاه ست نجات و ۶ آمبولانس در این حواث بکارگیری شد.

کد مطلب 5127660

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